برد پیت در فیلم جدید دیوید آیر با عنوان Heart of the Beast بازی خواهد کرد

طبق گزارش منتشر شده، برد پیت قرار است در فیلم جدید کارگردان معروف دیوید آیر با عنوان “Heart of the Beast” که بقا در دل طبیعت آلاسکا را به تصویر می‌کشد، حضور داشته باشد. فیلم Heart of the Beast که یک فیلم اکشن-ماجراجویی است توسط Paramount Pictures ساخته خواهد شد و برد پیت در این […]

علی بهنیا ۲۲:۰۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵