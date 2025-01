گزارش: Gears of War: E-Day و The Elder Scrolls IV: Oblivion remaster در سال جاری میلادی برای گیم پس منتشر خواهند شد

با توجه به رویداد Xbox Developer Direct که در شب گذشته برگزار شد، به نظر می‌رسد که مشترکین سرویس گیم پس قرار است بهاری فراموش نشدنی را در سال ۲۰۲۵ تجربه کنند. در طی چهار ماه آینده، مشترکین سرویس گیم پس قادر خواهند بود عناوینی نظیر Ninja Gaiden II Black، Avowed، South of Midnight، Clair Obscur: Expedition 33 و Doom: The Dark Ages را در روز اول عرضه، تجربه کنند.

حال ممکن است شرایط حتی بهتر از این هم بشود، زیرا طبق گفته سردبیر The Verge، تام وارن (Tom Warren)، غافلگیری‌های بیشتری در راه است. در گزارشی جدید به نام «به نظر می‌رسد سال ۲۰۲۵ سالی عالی برای Xbox باشد»، او یادآوری می‌کند که The Outer Worlds 2 و Fable هر دو قرار است امسال منتشر شوند و او شنیده که Gears of War: E-Day نیز، برای انتشار در سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است.

در ادامه وارن که توضیح می‌دهد بر اساس اطلاعاتی که در دست دارد، ریمیک معرفی نشده (اما بسیار مورد انتظار) بازی The Elder Scrolls IV: Oblivion، در «اواخر بهار یا اوایل تابستان ۲۰۲۵» منتشر خواهد شد. او همچنین اشاره می‌کند که ممکن است بالاخره زمان رونمایی از بازی نقش‌آفرینی Clockwork Revolution یا بازی Contraband از توسعه‌دهندگان Just Cause در رویداد تابستانی مایکروسافت نیز فرا رسیده باشد.

راه انداختن و عملیاتی کردن ماشین Xbox توسط مایکروسافت با وجود تمام توسعه‌دهندگان این شرکت، زمان زیادی برده است؛ اما به نظر می‌رسد که سال ۲۰۲۵ می‌تواند آغازگر جریان ثابتی از ارائه سرگرمی‌های هیجان‌انگیز از سوی این غول تکنولوژی باشد.