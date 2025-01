بازی Intergalactic ناتی داگ را زود قضاوت نکنید

در جریان مراسم The Game Awards 2024، معرفی بازی جدید استودیوی ناتی داگ، یعنی Intergalactic: The Heretic Prophet، با واکنش‌های تندی از سوی جامعه گیمرها همراه شد. این واکنش‌ها از انتقاد به طراحی شخصیت اصلی بازی تا تحلیل‌هایی درباره جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک تیم سازنده را شامل می‌شد. اما آیا این حجم از قضاوت زودهنگام منصفانه است؟ در این مقاله تلاش می‌کنیم با نگاهی دقیق‌تر به این موضوع بپردازیم و از زاویه‌ای متفاوت، پتانسیل‌های شخصیت اصلی بازی جدید ناتی داگ را بررسی کنیم.

ناتی داگ همواره به‌خاطر رویکردهای ریسکی و جاه‌طلبانه‌اش شناخته شده است. تیم ناتی داگ به جای تکرار فرمول‌های موفق گذشته، تلاش می‌کند تا مخاطبانش را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کند. نمونه بارز این رویکرد را می‌توان در The Last of Us Part II و شخصیت‌پردازی بحث‌برانگیزش دید؛ عنوانی که با روایتی منحصربه‌فرد، نه‌تنها داستانی خاص ارائه داد بلکه جامعه طرفداران خود را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرد. ما در ابتدا می‌خواهیم به قلب این حساسیت‌هایی که در مورد عناوین ناتی داگ به وجود آمده بپردازیم. توجه داشته باشید که در بخش‌های بعدی مقاله، قسمت‌هایی از داستان The Last Of Us Part II اسپویل خواهد شد.

بخش اعظم انتقاداتی که به تیم ناتی داگ وارد می‌شود، به طراحی شخصیت‌هایی مانند Abby بازمی‌گردد. در اینجا قصد نداریم تا به نحوه روایت این بازی یا خوب و بد بودن تضمیمات تیم نویسندگی در مرگ جوئل و سایر اتفاقات بپردازیم، بلکه می‌خواهیم رویکرد آن‌ها در طراحی شخصیتی خاکستری مثل Abby را مورد بحث قرار دهیم. Abby به دلیل ظاهر غیرمتعارفش نسبت به سایر شخصیت‌های مونث بازی‌های ویدیویی و تصمیمات اخلاقی دشوارش، تبدیل به نمادی از جسارت ناتی داگ در خلق کاراکترهای خاکستری شده است. شخصیتی که گروهی از گیمرها را با خود همراه و گروهی دیگر را شدیداً از خود متنفر کرد. این همان چیزی است که تیم سازنده می‌خواست. در واقع ناتی داگ خواهان رویکردی است که سبک روایت و شخصیت‌پردازی‌های این استودیو را از سایرین متمایز سازد.

