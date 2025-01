اولین تصاویر Kiss Of The Spider Woman منتشر شد

تصاویر جدیدی منتشر شده که نگاهی موشکافانه‌تر به فیلم Kiss of the Spider Woman می‌اندازند. این اثر، به کارگردانی بیل کاندن (کارگردان آثاری چون “Dreamgirls” و “Beauty and the Beast” در سال ۲۰۱۷)، اقتباسی از موزیکال ۱۹۹۲ است که برگرفته از رمان ۱۹۷۶ مانوئل پوییگ با همین عنوان می‌باشد. داستان فیلم در سال ۱۹۸۱ جریان […]