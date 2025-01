تیزری از انیمیشن کوتاه The Bad Guys: Little Lies and Alibis منتشر شد

تیزری از انیمیشن کوتاه The Bad Guys: Little Lies and Alibis منتشر شد مینو فرجی ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷

دریم‌ورکس انیمیشن تیزری جدید برای انیمیشن کوتاه The Bad Guys: Little Lies and Alibis منتشر کرده است. این فیلم کوتاه جدید با حضور شخصیت‌های فیلم اصلی The Bad Guys (محصول ۲۰۲۲) ساخته شده و قرار است پیش از نمایش انیمیشن جدید Dog Man راهی سینماها شود. این فیلم کوتاه همراه با اکران Dog Man که در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵ به سینماها می‌آید، نمایش داده خواهد شد. هنوز مشخص نیست که این فیلم کوتاه به‌صورت جداگانه چه زمانی منتشر خواهد شد. در تیزر این فیلم کوتاه، گروه سارقان بار دیگر درگیر یک ماجرای شلوغ و هرج‌ومرج می‌شوند که در نهایت با گیر افتادن در یک کامیون پر از مرغ‌ به پایان می‌رسد. The Bad Guys که برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ اکران شد، بر اساس مجموعه کتاب‌های کودکان به همین نام اثر آرون بلبی ساخته شده است. این فیلم داستان گروهی از حیوانات انسان‌نما شامل یک گرگ، مار، کوسه، عنکبوت و پیرانا را روایت می‌کند که نقش سارقان حرفه‌ای را ایفا می‌کنند. صداپیشگان این فیلم شامل سم راکول، مارک مارون، آکوافینا، کریگ رابینسون، آنتونی راموس، ریچارد آیوادی، زازی بیتز، الکس بورستین و لیلی سینگ بودند. دنباله‌ای برای این فیلم با عنوان The Bad Guys 2 در سال ۲۰۲۴ به‌طور رسمی معرفی شد و قرار است در تاریخ ۱ اوت ۲۰۲۵ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴) اکران شود. این فیلم ادامه‌ای بر داستان قبلی خواهد بود و بازیگران اصلی همراه با صداپیشگان جدید از جمله دنیل بروکس، ناتاشا لیون، ماریا باکالووا و خورخه آر. گوتیرز حضور خواهند داشت. The Bad Guys 2 به کارگردانی پیر پریفیل و کمک‌کارگردانی جی‌پی سانز ساخته می‌شود. دیمون راس تهیه‌کننده فیلم و دنیل پمبرتون آهنگساز آن خواهد بود. منبع: comingsoon

The Bad Guys, The Bad Guys 2, The Bad Guys: Little Lies and Alibis

منبع متن: gamefa