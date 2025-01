تا چند ماه دیگر فصل دوم سریال The Last of Us پخش خواهد شد و شاهد نقش‌آفرینی‌های بازیگران این سریال از جمله پدرو پاسکال خواهیم بود.

این مطلب حاوی اسپویل سریال The Last of Us است.

به نظر می‌رسد که نقش‌آفرینی پدرو پاسکال در فصل دوم سریال The Last of Us با توجه به حساسیت نقش او، قرار است تا بهتر از بازی او در فصل اول باشد، نقشی که اکثرا از آن به عنوان بهترین هنرنمایی او نام می‌برند.

پدرو پاسکال پیش از سریال The Last of Us، در سریال‌های متفاوتی از جمله Game Of Thrones و The Mandalorian بازی کرده بود و اکثرا اکشن بودند. در سریال The Last of Us نقش او ماهیت جدی‌تری دارد و بهتر می‌تواند جنبه‌های درام و جدی بازیگری خود را به نمایش بگذارد.

همان طور که در سریال The Last of Us دیدید، جوئل راز بزرگی را از الی برای محافظت از او پنهان کرد و افشای این راز می‌تواند منجر به بحث مفصلی بین جوئل و الی شود. ترکیب احساس گناه، ترس، درد و نا امیدی و اجرای آن می‌تواند کار سختی برای پدرو پاسکال باشد. سخت بودن اجرای این لحظه با اینکه کار سختی است، اما چیزی نیست که پدرو پاسکال از پس آن بر نیاید و احتمالا عملکرد بی‌نظیری از او خواهیم دید. همچنین در فصل دوم جوئل در فلش‌بک‌های مختلفی نیز حضور پیدا خواهد کرد.

جوئل ممکن است در فصل دوم The Last of Us نقش بزرگ‌تری نسبت به بازی داشته باشد. فلش‌بک‌های احتمالی در این فصل می‌توانند به پدرو پاسکال فرصتی بدهند تا حضور پررنگ‌تری داشته باشد و رابطه جوئل با دیگر شخصیت‌ها را بیشتر نشان دهد.

آخرین تریلر سریال اشاره می‌کند که شاید او فقط در چند صحنه ظاهر شود، اما هر کدام از این صحنه‌ها اهمیت زیادی خواهند داشت. دو گفتگوی دلخراش به‌طور قطع در این فصل به نمایش درخواهند آمد؛ زمانی که الی راز جوئل را کشف می‌کند و بحث احساسی آن‌ها به نقطه عطفی در داستان تبدیل می‌شود و همچنین اعتراف جوئل به تامی درباره‌ی کاری که برای نجات الی کرد.

جوئل شخصیتی بود که سرنوشت دنیا در دستانش بود اما انتخاب خودخواهانه‌ای کرد و الی را بدون اینکه به او بگوید، نجات داد. در هر صورت، جوئل نقش و لحظات مهمی در فصل دوم The Last of Us دارد و استعداد بازیگری او می‌تواند در القای احساس در این سکانس‌ها تاثیرگذار باشد.

فصل دوم سریال The Last of Us در ماه آوریل سال ۲۰۲۵ پخش خواهد شد.

منبع: Screenrant