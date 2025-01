تصاویر جدیدی از فیلم Five Nights at Freddy’s 2 منتشر شده که بازگشت متیو لیلارد را نشان می‌دهند. مجموعه بازی Five Nights at Freddy’s یکی از پرطرفدارترین مجموعه‌های بازی در میان مخاطبان جوان است. این مجموعه از سال ۲۰۱۰ آغاز شد و پلیر در نقش یک نگهبان رستوران بازی می‌کند که باید با استفاده از […]

تصاویر جدیدی از فیلم Five Nights at Freddy’s 2 منتشر شده که بازگشت متیو لیلارد را نشان می‌دهند. مجموعه بازی Five Nights at Freddy’s یکی از پرطرفدارترین مجموعه‌های بازی در میان مخاطبان جوان است. این مجموعه از سال ۲۰۱۰ آغاز شد و پلیر در نقش یک نگهبان رستوران بازی می‌کند که باید با استفاده از دوربین‌های امنیتی در شب زنده بماند. با توجه به محبوبیت این مجموعه، فیلم Five Nights at Freddy’s با بازی متیو لیلارد ساخته شد و با وجود بودجه‌ی بیست میلیون دلاری توانست به فروش بسیار خوب سیصد میلیون دلار برسد. پس از این فروش خوب در سینماها، ساخت فیلم Five Nights at Freddy’s 2 به سرعت تایید شد که می‌توانید اولین تصاویر آن را در ادامه مشاهده کنید. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Five Nights at Freddy’s, Five Nights at Freddy’s 2, متیو لیلارد

منبع متن: gamefa