فیلم سینمایی Flight Risk با هنرنمایی مارک والبرگ در هفته ابتدایی اکرانش در صدر جدول باکس آفیس این هفته جای گرفت.

فیلم سینمایی Flight Risk یکی از فیلم‌های تازه اکران شده این هفته باکس آفیس به شمار می‌رود که محصولی از کمپانی لاینزگیت و به کارگردانی مل گیبسون است و در آن، مارک والبرگ نقش اصلی را ایفا می‌کند. این فیلم در هفته ابتدایی اکرانش در داخل آمریکا به فروش ۱۲ میلیون دلاری دست پیدا کرد و در جایگاه نخست جدول باکس آفیس دست پیدا کرد. این اثر سینمایی که اثری در ژانر ماجراجویی و مهیج به شمار می‌رود، هنوز روی پرده سینماهای بین‌المللی اکران نشده و فروش جهانی آن در این هفته ابتدایی همان مبلغ ۱۲ میلیون دلار مربوط به فروش داخل آمریکای آن است.

در جایگاه دوم جدول باکس آفیس این هفته نیز فیلم سینمایی Mufasa محصول کمپانی دیزنی قرار دارد، فیلمی که در ششمین هفته حضورش روی پرده سینماها قرار دارد و این هفته موفق شده تا مبلغ ۸٫۷ میلیون دلار را کسب کند و فروش کلی داخلی‌اش را به مرز ۲۲۱ میلیون دلار برساند.

فیلم سینمایی موفاسا یکی از فیلم‌های موفق دیزنی به شمار می‌رود که توانسته در طول این شش هفته روند بسیار خوبی را در گیشه پشت سر بگذارد. این اثر سینمایی در فروش این هفته خودش در گیشه‌های بین‌المللی مبلغ ۱۵٫۴ میلیون دلار را کسب کرد و فروش کلی بین‌المللی‌اش را به رقم ۴۰۵٫۶ میلیون دلار افزایش داد. با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی، این فیلم تاکنون فروش جهانی ۶۲۶٫۷ میلیون دلاری را پشت سر گذاشته است.

اخبار سینما ، انتخاب سردبیر ، باکس آفیس ، فیلم و سریال

Box Office, Flight Risk, Mufasa, One of Them Days

منبع متن: gamefa