تایید شد: فیلم Avengers: Doomsday شامل حضور دکتر استرنج با بازی بندیکت کامبربچ خواهد بود

مارول تایید کرد که فیلم Avengers: Doomsday با حضور دکتر استرنج با بازی بندیکت کامبربچ ساخته خواهد شد.

بندیکت کامبربچ، هنرپیشه نقش استفان استرنج، هفته گذشته خبر مهمی را که آن را اسپویل نامیده، اعلام کرد. او در مصاحبه با ورایتی گفت که این جادوگر در فیلم Avengers: Doomsday حضور ندارد. ستاره فیلم دکتر استرنج اظهار داشت که غیبت او در فیلم مورد انتظار Avengers: Endgame محصول سال ۲۰۱۹ به دلیل «ناهماهنگی شخصیت او با این بخش از داستان» بوده است، اما دکتر استرنج «بسیار زیاد» در فیلم Avengers: Secret Wars حضور خواهد داشت.

همانطور که مشخص است، دکتر استرنج برای حماسه چندجهانی که دنیا را در بر می‌گیرد، آنقدر اهمیت دارد که در واقع، هم در Doomsday و هم در Secret Wars حضور خواهد داشت. کامبربچ حضور دوباره خود را در مصاحبه‌ای جدید با بیزینس اینسایدر تأیید کرد.

گفتنی است، این خود بندیکت کامبربچ بود که برای اولین بار خبر بازگشت خود را برای فیلم Avengers 5 (که قبلاً Avengers: The Kang Dynasty نام داشت) اعلام کرد. با این حال، در سال ۲۰۲۳، استودیوی مارول، جاناتان میجرز، بازیگر نقش کانگ را که درگیر مشکلاتی شده بود، اخراج کرد و از شخصیت شرور فاتح خطوط زمانی Loki و فیلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania محصول سال ۲۰۲۳ فاصله گرفت.

در جریان پنل استودیوی مارول در کامیک‌کان سن دیگو در تابستان گذشته، کوین فایگی به طور غافلگیرکننده‌ای اعلام کرد که رابرت داونی جونیور، بازیگر سابق Iron Man، با پوشیدن ماسک فلزی شخصیت دکتر دووم، در فیلم جدید Avengers: Doomsday (که در ماه می ۲۰۲۶ اکران می‌شود) به دنیای سینمایی مارول بازخواهد گشت. سپس فیلم Avengers: Secret Wars فاز ۶ دنیای سینمایی مارول و حماسه چندجهانی را به پایان می‌رساند، و هر دو فیلم توسط آنتونی و جو روسو کارگردانی می‌شوند.

داونی جونیور، بندیکت کامبربچ و کریس ایوانز که حضورش در فیلم جدید در ماه دسامبر تایید شد، تا به امروز تنها بازیگرانی هستند که حضورشان از فیلم‌های قبلی Avengers در این فیلم جدید قطعی شده است. ایوانز اخیرا نقش ابرقهرمانی خود، جانی استورم/مشعل انسانی را در فیلم Deadpool & Wolverine دوباره بازی کرده است. او پیش از این در فیلم Endgame نقش کاپیتان آمریکا را به سام ویلسون واگذار کرده بود. مشخص نیست که آیا قرار است دوباره نقش استیو راجرز را ایفا کند یا نقش یک شخصیت چندجهانی دیگر را بازی خواهد کرد.

تام هالند، هنرپیشه نقش مرد عنکبوتی، بنا به گزارش‌ها در فیلم Doomsday حضور خواهد داشت. این فیلم بین دو قسمت بعدی فیلم Avengers ساخته می‌شود و فیلم مرد عنکبوتی ۴ نیز در همین بازه زمانی اکران خواهد شد. همچنین، هایلی اتول، که نقش پگی کارتر و کاپیتان کارتر از دنیای موازی را ایفا می‌کند، قرار است در این فیلم با کریس ایوانز همبازی شود.

در کامیک‌کان ۲۰۲۳ اعلام شد که گروه بازیگران فیلم Fantastic Four: First Steps (شامل پدرو پاسکال در نقش رید ریچاردز/آقای شگفت‌انگیز، ونسا کربی در نقش سو استورم/زن نامرئی، جوزف کوئین در نقش جانی استورم/مشعل انسانی و ایبان ماس-باکراخ در نقش بن گریم/The Thing) به همراه ستارگان فیلم Thunderbolts مانند فلورانس پیو در نقش یلنا بلووا/بیوه سیاه، سباستین استن در نقش باکی بارنز/سرباز زمستان و دیگران، در فیلم‌های Doomsday و Secret Wars حضور خواهند داشت.

کمپانی دیزنی تاریخ اکران فیلم Avengers: Doomsday را ۱ مه ۲۰۲۶ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) و فیلم Avengers: Secret Wars را ۷ مه ۲۰۲۷ (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۶) اعلام کرده است.

منبع: comicbook