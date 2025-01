تریلر داستانی Assassin’s Creed Shadows قول روایتی عالی می‌دهد

مسیر رسیدن به عرضه‌ی جدیدترین نسخه از سری اساسینز کرید با حواشی زیادی همراه بوده است. این بازی با تأخیرهای متعددی مواجه شده، زیرا یوبی‌سافت تلاش می‌کند این پروژه را به بهترین شکل ممکن به پایان برساند؛ به‌ ویژه با توجه به مشکلاتی که با آثاری مانند Star Wars Outlaws داشته است. آخرین تأخیر، تاریخ انتشار Assassin’s Creed Shadows را به ۲۰ مارس (30 اسفند) تغییر داد و به یوبی‌سافت کبک (Ubisoft Quebec) فرصت بیشتری برای اصلاح جزئیات داد. خبر خوب این است که دموهای این بازی، بازخوردهای مثبتی دریافت کرده و امید می‌رود که این روند خوب در انتشار نسخه‌ی کامل ادامه یابد.

در وب‌سایت یوبی‌سافت اطلاعات زیادی درباره‌ی اولین بسته‌ی الحاقی بزرگ بازی منتشر شده است که Claws of Awaji نام دارد. در این بسته بازیکنان به منطقه‌ای جدید به نام Awaji سفر می‌کنند، جایی که باید یک گنجینه‌ی گمشده را بازپس بگیرند و این وسط توسط گروهی جدید به نام Sanzoku Ippa شکار می‌شوند و با کمین‌های دشمنان خطرناک جدیدی روبه‌رو خواهند شد. همچنین این بسته‌ی الحاقی یک نوع سلاح جدید به نام Bō را معرفی می‌کند که بازیکنان می‌توانند مهارت کار با آن را فرا بگیرند. یوبی‌سافت اعلام کرده که این بسته بیش از ۱۰ ساعت محتوای جدید به بازی اضافه می‌کند. بازیکنانی که هر نسخه‌ای از بازی را پیش‌خرید کنند، Claws of Awaji را به‌ صورت رایگان دریافت خواهند کرد؛ هرچند این بسته به‌صورت جداگانه نیز قابل خریداری خواهد بود.

اما این تمام ماجرا نیست. تأیید شده است که توسعه‌ی این بسته‌ی الحاقی توسط استودیوی یوبی‌سافت بوردو (Ubisoft Bordeaux)، تیمی که مسئولیت توسعه‌ی بازی Assassin’s Creed Mirage را بر عهده داشته، انجام می‌شود. این موضوع به یوبی‌سافت کبک اجازه می‌دهد تا تمرکز خود را بر روی اصلاح محتوای اصلی بازی قبل از عرضه قرار دهد. تاریخ دقیقی برای انتشار Claws of Awaji مشخص نشده و تنها به بازه‌ی زمانی «اواخر سال ۲۰۲۵» اشاره شده است. بازیکنانی که بازی را پیش‌خرید کنند، از یک مزیت دیگر نیز بهره‌مند خواهند شد و علاوه بر Claws of Awaji، به یک مأموریت جانبی به نام Thrown to the Dogs نیز دسترسی خواهند داشت.

انتشار بازی Assassin’s Creed Shadows روی ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۵ و کامپیوتر یک لحظه‌ی مهم برای یوبی‌سافت خواهد بود. پس از فروش ضعیف بازی Star Wars Outlaws، این شرکت به موفقیت این بازی امیدوار است و آن را نقطه‌ی عطفی برای سری اساسینز کرید می‌داند. بدون شک، تماشای این روند جالب خواهد بود.

