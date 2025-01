تصاویر جدیدی از انیمه My Hero Academia: Vigilantes منتشر شد

تصاویر جدیدی از شخصیت‌های انیمه‌ی My Hero Academia: Vigilantes منتشر شده که می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. انیمه‌ی My Hero Academia: Vigilantes اسپین آف انیمه‌ی My Hero Academia محسوب می‌شود که به زودی پخش خواهد شد. وبسایت رسمی این انیمه تصاویری را از شخصیت‌های آن منتشر کرده که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید. کنتا میاکه، […]

تصاویر جدیدی از انیمه My Hero Academia: Vigilantes منتشر شد امیررضا نوذرپور ۱۳:۵۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱

