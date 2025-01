طبق گذارش منتشر شده، فیلم لایو اکشن بازی Clair Obscur: Expedition 33 در دست ساخت قرار دارد، اگرچه تا انتشار این بازی زمان زیادی باقی مانده است.

طبق اخبار منتشر شده، شرکت Sandfall Interactive به عنوان توسعه‌دهنده‌ی این بازی با Story Kitchen در حال همکاری است تا بازی Clair Obscur: Expedition 33 را به فیلم تبدیل کند. این بازی که قرار است در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ (۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) برای پلتفرم‌های مختلف از جمله Xbox، PlayStation، PC، Steam و Epic Games Store منتشر شود، تاکنون توجه افراد زیادی را به خودش جلب کرده است. این بازی که اولین بار در رویداد Xbox Developer Direct به نمایش درآمده بود، مورد توجه نشریات معروفی مانند PC Gamer و Edge Magazine قرار گرفته است. این همکاری برای ساخت یک فیلم لایو اکشن از این بازی با این هدف دنبال می‌شود که داستان جذاب و شخصیت‌های پیچیده این بازی را به یک تجربه سینمایی تبدیل کنند که هم برای تماشاگران فیلم و هم گیمر‌ها جذاب باشد.

بازی Clair Obscur: Expedition 33 در دنیایی الهام گرفته از فرانسه در دوران Belle Époque (قبل از جنگ جهانی اول) جریان دارد، جایی که بازیکنان مأموریت دارند از سرنوشت شوم بشریت جلوگیری کنند. ساخت این اقتباس توسط دیمیتری ام جانسون، مایک گلدبرگ، تیموتی آی استیونسون و النا سندووال از شرکت Story Kitchen انجام خواهد شد. در حال حاضر این فیلم در مرحله توسعه قرار دارد و تصمیمات مربوط به انتخاب بازیگران و کارگردانی در حال گرفته شدن است. گیوم بروش مدیر عامل Sandfall، ابراز هیجان کرده است و اظهار داشته است که توانایی Story Kitchen در گسترش دنیای Clair Obscur فراتر از بازی بسیار ارزشمند است. Story Kitchen همچنین بر روی پروژه‌های بزرگ دیگری همچون اقتباس‌های Tomb Raider، Just Cause و Streets of Rage کار می‌کند.

منبع: variety