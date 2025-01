مدیر ایکس‌باکس: دوران بازی‌های انحصاری به پایان رسیده است

در مصاحبه‌ای با Save State Plus، از اسپنسر پرسیده شد که آیا می‌تواند تأیید کند بازی استارفیلد که توسط استودیوهای بازی ایکس‌باکس ساخته شده، منحصر به پلتفرم ایکس‌باکس باقی خواهد ماند. او در پاسخ کوتاهی گفت: «خیر.» او در ادامه توضیح داد که هیچ دلیلی برای محدود کردن آثار استودیوهای بازی این شرکت به پلتفرم خاصی نمی‌بیند. او افزود:

من نمی‌گویم که این بازی به جایی نمی‌رود که در آن بازیکنانی پیدا کند و برای ما موفقیت تجاری به همراه داشته باشد. چیزی که متوجه شدیم این است که می‌توانیم تجارت بهتری را مدیریت کنیم که به ما اجازه می‌دهد در یک سری بازی عالی مانند آنچه که دیدید، سرمایه‌گذاری کنیم و این استراتژی ماست.

اسپنسر گفت که این شرکت قصد دارد بازی‌های خود را روی پلتفرم‌های مختلف در دسترس قرار دهد تا بازیکنان بتوانند بر اساس نیازهای خود بازی کنند. او اشاره کرد که ایکس‌باکس گیم پس همچنان بخش مهمی از این برنامه است، اما تأکید کرد که جلوگیری از دسترسی بع بازی‌ها در سخت‌افزارهای رقیب، رویکردی نیست که این شرکت دنبال می‌کند. او ادامه داد:

بزرگ‌ترین بازی‌های جهان در چندین پلتفرم در دسترس هستند و هر روز بیشتر از گذشته، سازندگان از ما می‌پرسند که چطور می‌توانیم بازی خود را در همه‌ی این پلتفرم‌ها عرضه کنیم. ما می‌خواهیم ایکس‌باکس پلتفرمی باشد که این امکان را فراهم می‌کند. ما فکر می‌کنیم این موضوع ما را متمایز می‌کند. بیشتر پلتفرم‌های دیگر فقط روی یک دستگاه یا یک پلتفرم واحد هستند، چه کامپیوتر، چه موبایل و چه کنسول و ما می‌خواهیم ایکس‌باکس پلتفرمی باشد که به سازندگان اجازه دهد بازی‌های خود را روی هر صفحه‌ای که بازیکنان می‌خواهند بازی کنند، عرضه کنند.

مایکروسافت قبلاً آثار انحصاری خود مانند Hi-Fi Rush ،Pentiment و Sea of Thieves را روی پلتفرم‌های رقیب مانند سوییچ و پلی‌استیشن عرضه کرده است. سال گذشته نیز تأیید شد که بازی Indiana Jones and the Great Circle به پلی‌استیشن 5 خواهد آمد. این تصمیم برای عبور از دیوار انحصاری کنسول که زمانی نفوذ ناپذیر بود، پس از آن اتخاذ شد که مایکروسافت میلیاردها دلار برای خرید استودیوهای بزرگ مانند اکتیویژن بلیزارد (Activision Blizzard) و بتسدا (Bethesda) خرج کرد. هر دوی این شرکت‌ها سابقه انتشار بازی‌های چندپلتفرمی دارند. جدیدترین بازی کال آو دیوتی که اولین نسخه از این سری پس از خرید شرکت سازنده توسط مایکروسافت بود نیز روی پلی‌استیشن 5 منتشر شد.

این تغییر رویکرد در حالی رخ داده که درآمد بخش سخت‌افزاری ایکس‌باکس کاهش یافته است. با این حال، مایکروسافت می‌گوید کسب‌وکار ایکس‌باکس وابسته به فروش کنسول نیست و احساس می‌کند که برنامه‌هایی مانند ایکس‌باکس گیم پس می‌تواند بازیکنان را از طریق پلتفرم‌های مختلف جذب کند. در بخشی از گزارش سالانه مایکروسافت آمده است:

ما شاهد تولید دستگاه‌های جدید از تولیدکنندگان مختلف هستیم که به ما کمک می‌کنند بازیکنان را قادر سازیم به هر شکلی که برایشان راحت‌تر است، بازی کنند. همچنین ما بر رشد پلتفرم و گسترش به اکوسیستم‌های جدید تمرکز داریم تا بتوانیم با بیشترین تعداد بازیکنان تعامل برقرار کنیم.

منبع: Game Developer

