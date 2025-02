سیمو لیو: رویای من ساخت فیلم Sleeping Dogs و سپس توسعه ادامه بازی است

سیمو لیو، ستاره فیلم Shang-Chi، اعلام کرد که در حال همکاری با دارندگان حقوق Sleeping Dogs است تا فیلم اقتباسی از این بازی را به واقعیت تبدیل کند. او حالا به ساخت ادامه بازی نیز اشاره می‌کند. Liu، که نقش اصلی فیلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings را بازی کرده است، اخیراً […]