نویسنده Fallout New Vegas به استودیوی Obsidian بازگشت

آقای جان گنزالس (John Gonzalez)، نویسنده ارشد Fallout New Vegas و کارگردان روایی سری Horizon، پس از ۱۳ سال به استودیوی Obsidian بازگشته است.

او این خبر را در پروفایل لینکدین (Linkedin) به اشتراک گذاشت. او البته گفت که این بازگشت به دلیل توسعه نسخه دوم New Vegas نیست. استودیوی Obsidian هم‌اکنون چندین پروژه در دست ساخت دارد و مشخص نیست که آقای گنزالس روی کدام یک از آن‌ها مشغول به کار می‌شود.

آقای گنزالس کار خود را در سال ۲۰۰۶ و در شرکت یوبیسافت شروع کرد. او به عنوان طراح ارشد روایی روی عنوان Tom Clancy’s EndWar کار کرده بود. دو سال بعد و در سال ۲۰۰۸ او به استودیوی Obsidian پیوست و با همکاری با جاش سایر (Josh Sawyer)، خط اصلی داستانی بازی Fallout New Vegas را طراحی کرد. او نویسنده و خالق شخصیت‌های Mr. House، Yes Man، Benny و Vulpes Inculta می‌باشد. او در سال ۲۰۱۱ از Obsidian جدا شد و در Monolith Productions مشغول به کار شد و داستان بازی Middle-earth: Shadow of Mordor را نوشت. سپس در سال ۲۰۱۶ به Guerrilla Games رفت و روایت دو بازی Horizon Zero Dawn و Horizon Forbidden West را کارگردانی کرد.