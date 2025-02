جان اروین صداپیشه‌ شخصیت He-Man در سن ۸۸ سالگی درگذشت

جان اروین، هنرمند عرصه صداپیشگی که با صدای گرم خود جان‌بخش شخصیت‌های فراموش‌نشدنی دنیای سینما و انیمیشن، از جمله He-Man و Masters of the Universe، در سن ۸۸ سالگی چشم از جهان فروبست.

بنا به گفته نمایندگان شرکت روابط عمومی Celeborx، این هنرمند توانا بر اثر کهولت سن، در خانه خود واقع در کاماریلو ایالت کالیفرنیا، آرام گرفت.

اروین در ۵ دسامبر ۱۹۳۶ در کمبریج ماساچوست دیده به جهان گشود. او فعالیت هنری خود را با حضور در نقش‌های مختلف در سریال تلویزیونی Citizen Soldier آغاز کرد و سپس در سال ۱۹۵۹ به جمع بازیگران سریال وسترن Rawhide پیوست که کلینت ایستوود نیز در آن حضور داشت.

حدود یک دهه بعد، جان اروین با صداپیشگی Morris the Cat در مجموعه‌ای از تبلیغات تلویزیونی، نام خود را بیش از پیش بر سر زبان‌ها انداخت و به شهرت رسید.

جان اروین در سال ۱۹۶۸ فعالیت حرفه‌ای خود را با صداپیشگی شخصیت Reggie در سریال محبوب Archie آغاز کرد. او سال‌ها به این نقش جان بخشید و در سریال‌های متعددی از جملهSabrina the Teenage Witch, Archie’s TV Funnies, The U.S. of Archie, The New Archie and Sabrina Hour به ایفای این شخصیت دوست‌داشتنی پرداخت.

در سال ۱۹۸۳، اروین پا به عرصهٔ صداپیشگی شخصیت‌های اصلی He-Man و Masters of the Universe گذاشت. او در سریال She-Ra: Princess of Power نیز به هنرنمایی پرداخت و علاوه بر آیرون من، صداپیشگی بیست من و چندین شخصیت دیگر را در پروژه‌های مختلف He-Man بر عهده داشت.

آلن اوپنهایمر، که صدای اسکلتور را در He-Man اجرا می‌کرد، در بیانیه‌ای، جان اروین را ستود و گفت: «همکاری با جان اروین، داستانی بود از صمیمیت، حرفه‌ای بودن و شگفتی. او بازیگر سریال، نویسنده، اجراکننده تبلیغات، نوازنده، نقاش و در کل جنتلمنی دوست‌داشتنی بود که یادگاری ماندگار در زندگی من به جای گذاشت.»

ملندی بریت، صدای شی-را در He-Man، نیز با کلماتی گرم، از دوست و همکار قدیمی‌اش یاد کرد: «برای ۴۰ سال، جان اروین نه تنها برادر من روی صحنه، بلکه دوست صمیمی من نیز بود.»

کارنامه هنری اروین، مجموعه‌ای از آثار به یادماندنی را در خود جای داده است.

