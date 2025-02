تاریخ اکران فیلم The Shrouds ساخته دیوید کراننبرگ مشخص شد

فیلم The Shrouds جدیدترین اثر ترسناک ساخته شده توسط دیوید کراننبرگ به شمار می‌رود که حالا تاریخ اکران آن مشخص شده است.

دیوید کراننبرگ سابقه ساخت آثار ترسناکی همچون فیلم Shivers و فیلم The Fly را در کارنامه خودش دارد و پس از ساخت فیلم eXistenZ در سال ۱۹۹۹ میلادی مدتی را از ژانر وحشت فاصله گرفته بود. با این حال، این فیلمساز در سال ۲۰۲۲ میلادی با فیلم Crimes of the Future به این ژانر بازگشت.

حالا دیوید کراننبرگ در حال توسعه فیلم جدید خودش با عنوان فیلم The Shrouds است که در آن، وینسنت کسل نقش مردی داغدار را بازی می‌کند که یک فناوری برای دیدن و دنبال کردن تجزیه عزیزانش می‌سازد. حالا نیز تاریخ اکرانی برای این اثر سینمایی اعلام شده است.

فیلم سینمایی The Shrouds قرار است در تاریخ ۱۸ آوریل سال ۲۰۲۵ میلادی در شهرهای لس‌آنجلس و نیویورک به روی پرده سینماها بیاید و سپس در تاریخ ۲۵ آوریل سال ۲۰۲۵ میلادی (جمعه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) به صورت سراسری در آمریکا اکران خواهد شد. این در حالی است که قبلا این اثر سینمایی برای اکران در تاریخ ۳۰ آوریل در سینماهای فرانسه برنامه‌ریزی شده بود.

منبع: screenrant