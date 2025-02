تاریخ اکران بازسازی فیلم The Toxic Avenger مشخص شد

تاریخ اکران بازسازی فیلم The Toxic Avenger مشخص شد ارشیا امیری ۱۰:۳۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳

کمپانی‌های Legendary Entertainment و Cineverse به تازگی تاریخ اکران ریبوت The Toxic Avenger را اعلام کرده‌اند. فیلم کمدی ابرقهرمانی The Toxic Avenger با اکران در سال ۱۹۸۴ میلادی، بااینکه با استقبال خوبی از سمت منتقدان همراه نبود، به یکی از آثار کالت کلاسیک زمان خود تبدیل شد. دنباله‌های The Toxic Avenger نتوانستند موفقیت قسمت اول را تکرار کنند، به همین دلیل در سال ۲۰۱۰ اعلام شد که کمپانی Legendary Entertainment قصد بازسازی این فرنچایز را با نقش آفرینی آرنولد شوارتزنگر دارد. با این حال، روند تولید با مشکلات مختلفی همراه بود و آرنولد شوارتزنگر نیز پروژه را رها کرد. درنهایت در سال ۲۰۱۹، میکن بلیر به عنوان کارگردان این فیلم انتخاب شد و پیتر دینکلیج نیز برای ایفای نقش اصلی به این پروژه پیوست. بازسازی The Toxic Avenger برای اولین بار در جشنواره Fantastic Fest سال ۲۰۲۳ به نمایش درآمد و به خاطر مشکلات پیدا کردن ناشر، تاریخ اکران مشخصی نداشت. درنهایت کمپانی Cineverse حق پخش این اثر را به دست آورد تا آن را برای اکران در تاریخ ۲۹ اوت ۲۰۲۵ (۷ شهریور ۱۴۰۴) آماده کند. علاوه‌بر پیتر دینکلیج، لوئیسا گوئریرو، الایجا وود، کوین بیکن و تیلور پیج نیز در The Toxic Avenger حضور خواهند داشت. The Toxic Avenger حول محور سرایدری با نام وینستون جریان دارد که پس از اتفاقاتی عجیب و غریب، تبدیل به یک جهش یافته می‌شود. حالا وینستون درحالی که باید با خلافکاران، موجودات مختلف و رئیس شرکت‌های فاسد مبارزه کند، نمی‌خواهد رابطه‌اش با فرزند کوچکش را نیز از دست دهد. منبع: ComingSoon

