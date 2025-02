دن استیونز در حال مذاکره برای بازگشت به دنباله Godzilla x Kong است

مینو فرجی ۱۱:۴۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳

دن استیونز، بازیگری که در فیلم Godzilla x Kong: The New Empire نقش محبوب «ترَپر» را ایفا کرد، در حال مذاکره برای بازگشت به این نقش در جدیدترین قسمت از دنیای هیولایی کمپانی لجندری است. گرنت اسپوتور، کارگردان فیلم I Am Mother، هدایت این اثر را بر عهده دارد. این فیلم اخیرا اولین بازیگر انسانی خود، کیتلین دیور، را که تازه به این مجموعه پیوسته است، معرفی کرده است. جزئیات داستان هنوز فاش نشده‌، اما کمپانی لجندری اعلام کرده که این فیلم چندین شخصیت جدید انسانی را در کنار تایتان‌های نمادین و محبوب، گودزیلا و کونگ، به تصویر خواهد کشید. این دو هیولا در برابر تهدیدی ویرانگر که می‌تواند پایان دنیا را رقم بزند، قرار خواهند گرفت. دیو کالاهام نویسنده فیلمنامه این اثر است. شخصیت «ترپر» که استیونز نقش او را بازی می‌کند، برای اولین بار در Godzilla x Kong معرفی شد. او با پوشیدن یک پیراهن هاوایی گشاد بر روی تیشرت، در حال انجام یک عمل دندانپزشکی خطرناک روی کونگ دیده می‌شود، جایی که دندان عفونی این میمون غول‌ پیکر را تعویض می‌کند. این دامپزشک خونسرد خیلی زود به گروهی از شخصیت‌ها ملحق می‌شود که برای کاوش در زمین توخالی راهی سفری خطرناک می‌شوند؛ منطقه‌ای که خانه موجودات غول‌پیکر و هیولایی است. دنیای هیولایی لجندری اکنون بیش از ده سال قدمت دارد و اولین فیلم آن، گودزیلا، در سال ۲۰۱۴ اکران شد. این مجموعه تاکنون پنج فیلم منتشر کرده که پرفروش‌ترین آن، Godzilla x Kong، سال گذشته با فروش بیش از ۵۷۱ میلیون دلار در سراسر جهان به موفقیت بزرگی دست یافت. در مجموع، این مجموعه در باکس آفیس جهانی بیش از ۲.۵ میلیارد دلار فروش داشته است. همچنین، این فرنچایز به تولید یک سریال موفق با نام Monarch: Legacy of Monsters برای اپل تی‌وی پلاس منجر شد. منبع: هالیوود ریپورتر

