کارگردان Dragon Age The Veilguard به شرکت Wizards of the Coast پیوست

Corinne Busche، کارگردان بازی Dragon Age The Veilguard که به‌تازگی از استودیوی بایوور (BioWare) جدا شده بود، به شرکت Wizards of the Coast، مالک آیپی Dungeons and Dragons، پیوست.

به ادعای Smash JT، یوتیوبر و فعال صنعت بازی، Corinne Busche در استودیوی تازه تاسیس Skeleton Key که زیرمجموعه Wizards of the Coast بوده، استخدام شده است. این استودیو هم‌اکنون برنامه‌ای از بازی‌های در دست ساخت خود ارائه نکرده، اما گفته‌های اخیر Wizards of the Coast به نسخه جدید سری Baldur’s Gate اشاره دارند.

طبق اظهارات پیشین یکی از اعضای ارشد Wizards of the Coast، شرکت Hasbro (که مالکیت شرکت Wizards of the Coast را دارد) به دنبال ساخت نسخه بعدی سری Baldur’s Gate است. به گفته این شخص، Wizards of the Coast امیدوار است که Hasbro پیشنهاد ساخت بازی بعدی توسط آن‌ها را قبول کند. در صورت قبول شدن این پیشنهاد، استودیوی Skeleton Key ممکن است تبدیل به توسعه‌دهنده نسخه جدید Baldur’s Gate شود. در نظر داشته باشید که اکثر مطالب بیان شده مانند استخدام Corinne Busche در استودیوی Skeleton Key و ساخته شدن نسخه بعدی Baldur’s Gate توسط آن‌ها، توسط منبع معتبری تایید نشده است.

Corinne Busche از فوریه ۲۰۲۲، با همکاری با کارگردان خلاق بازی توسعه عنوان The Veilguard را رهبری کرد. توسعه آخرین نسخه سری Dragon Age بسیار طولانی و پر از ایده‌هایی بود که به نسخه نهایی نرسیدند، اما Busche نقشی کلیدی در نسخه‌ای که به انتشار رسید داشت. علاوه بر Dragon Age The Veilguard، ایشان روی چندین نسخه سری The Sims نقش مهمی داشته است. او مدتی پیش پس از ۱۸ سال از EA و بایوور جدا شد.