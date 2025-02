آپدیت No Man’s Sky میلیاردها سیاره‌ی جدید اضافه می‌کند + ویدیوی تریلر

این آپدیت با عنوان Worlds Part 2، دنباله‌ای بر به‌روزرسانی Worlds Part 1 که در جولای ۲۰۲۴ منتشر شد، است. در آن نسخه، بازیکنان شاهد ویژگی‌های کاملاً جدیدی مانند حشرات غول‌پیکر و جزایر معلق بودند و برخی از موارد مانند پوشش گیاهی در برخی مناطق نیز گسترش یافتند. حالا، Worlds Part 2 قصد دارد این ایده را توسعه دهد و ویژگی‌های جدیدی را به دنیای No Man’s Sky اضافه کند.

با انتشار Worlds Part 2، این بازی بزرگ‌تر و بهتر از همیشه شده است. ویژگی‌های جدید شامل غول‌های گازی عظیم، موجودات عجیب، یک سفینه‌ی غول‌پیکر و یک مأموریت کاملاً جدید است که داستان‌های به‌روزرسانی‌های ۹ سال گذشته را به هم متصل می‌کند. همچنین، بهبودهایی در عناصر قبلی ایجاد شده است و اقیانوس‌ها عمیق‌تر، کوه‌ها بلندتر شده‌اند و همه چیز با سیستم نورپردازی جدید، غرق در جزئیات و حس واقعی‌تری شده است.

غول‌های گازی خطرناک و عظیم، یکی از جالب‌ترین اضافات در Worlds Part 2 هستند. این سیارات برای بازیکنان حرفه‌ای طراحی شده‌اند و حتی کهنه‌کارترین بازیکنان نیز برای زنده ماندن در آن‌ها با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهند شد. طوفان‌های خطرناک و غیرقابل‌پیش‌بینی در سراسر این سیارات تسلط دارند. هر غول گازی ده برابر بزرگ‌تر از هر سیاره‌ای است که تاکنون در No Man’s Sky دیده شده است و برای کاوش آن‌ها نیاز به زمان و آمادگی زیادی دارید.

این وسط آب نیز واکنش‌پذیرتر شده است و وقتی کشتی‌ها سطح آب را لمس می‌کنند، امواج ایجاد می‌شود، قطرات باران روی سطح آب حلقه‌هایی به وجود می‌آورند و موجودات زنده در آن حرکت می‌کنند. این همه با سیستم جدید نورپردازی بازی ترکیب شده است و No Man’s Sky را به زیباترین حالت خود تبدیل کرده است.

در مورد ماموریت جدید، این اکسپدیشن بازیکنان را به برخی از سیارات جدید هدایت می‌کند و ویژگی‌های جدیدی را به آن‌ها معرفی خواهد کرد. مأموریت داستانی این نسخه، گسترده‌تر از همیشه خواهد بود و گره‌های داستانی نسخه‌های قبلی را به هم متصل کرده و شاید افشاگری‌های بزرگی در مورد داستان کلی No Man’s Sky به همراه داشته باشد. در پایان این به‌روزرسانی میلیاردها سیستم ستاره‌ای و تریلیون‌ها سیاره‌ی جدید را به جهان بازی اضافه کرده است که همه‌ی آن‌ها پر از کشفیات تازه‌اند و منتظر بازیکنان برای کاوش هستند. هرچند بعید است که بتوانید حتی درصد کمی از آن‌ها را کاوش کنید. همچنین، موجودات جدیدی در سراسر کهکشان، از جمله در اعماق اقیانوس‌ها، یافت خواهند شد.

سازندگان گفته‌اند که بازی Light No Fire یعنی بازی آینده‌ی استودیوی هلو گیمز، از موتور No Man’s Sky استفاده می‌کند و تغییراتی که در این بازی فضایی می‌بینیم، احتمالاً بر روی Light No Fire نیز تأثیر خواهند داشت و شاید برخی از این ویژگی‌ها مخصوصاً برای آن بازی ساخته شده باشند. در پایان اگر مدتی از No Man’s Sky دور بوده‌اید، چه از زمان عرضه‌ی اولیه‌ی پرچالش بازی یا به‌روزرسانی The Cursed در اکتبر گذشته، اکنون بهترین زمان برای بازگشت است. بازی بهتر از همیشه به نظر می‌رسد، صداگذاری و محیط‌های آن طبیعی‌تر شده‌اند و با ۹ سال به‌روزرسانی مستمر، صدها ساعت محتوای متنوع و سرگرم‌کننده در انتظار شماست.

منبع: PlayStation Blog

