اقتباس سریالی بازی Beyond: Two Souls به تهیه‌کنندگی الیوت پیج ساخته می‌شود

حتی با وجود موج گسترده‌ای از پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی که بر اساس بازی‌های ویدیویی در حال تولید هستند، این خبر کمی غیرمنتظره به نظر می‌رسد. بازی Beyond: Two Souls که در سال ۲۰۱۳ روی پلی‌استیشن ۳ منتشر شد، یکی دیگر از ماجراجویی‌های داستان‌محور و پرزرق‌وبرق کوانتیک دریم بود که مانند آثار قبلی این استودیو، روایتی غیرمعمول و گاهی گیج‌کننده داشت. این بازی پس از هوی رین (Heavy Rain) و قبل از دیترویت: بیکام هیومن (Detroit: Become Human) عرضه شد. الیوت پیج در این بازی نقش جودی را ایفا کرد که دختری دارای قدرت‌های ویژه و ارتباطی اسرارآمیز با یک وجود روح‌مانند است. ویلم دفو (Willem Dafoe) نیز در این بازی نقش یک محقق دولتی مرموز و در عین حال شخصیتی پدرگونه را بازی کرد. دوران کاری پیج در این پروژه به دلیل اقدام قانونی مرتبط با یکی از صحنه‌های جنجالی بازی علیه سونی مورد توجه قرار گرفت.

در واقع پس از انتشار بازی، مشخص شد که کوانتیک دریم یک مدل سه‌بعدی برهنه از شخصیت جودی برای یک صحنه‌ی دوش گرفتن طراحی کرده است، بدون آنکه صحنه‌ی واقعی در بازی چنین جزئیاتی را نشان دهد. ظاهراً پیج از این موضوع بی‌خبر بود. با این حال، مدل مذکور به سرعت در فایل‌های بازی کشف و در اینترنت منتشر شد که باعث شد پیج به بررسی امکان شکایت از سازندگان بپردازد. سونی به عنوان ناشر بازی بعدها درخواست حذف این تصاویر را برای وب‌سایت‌هایی که آن‌ها را منتشر کرده بودند، ارسال کرد.

پیج در بیانیه جدیدی که به ددلاین (Deadline) ارائه داده گفت:

فیلم‌برداری این بازی یکی از چالش‌برانگیزترین و در عین حال رضایت‌بخش‌ترین تجربیات بازیگری من بوده است. داستان غنی و عمیق احساسی این اثر، پایه‌ و اساسی فوق‌العاده برای ما فراهم می‌کند. ما می‌خواهیم برداشتی منحصربه‌فرد از شخصیت‌ها و مسیرهای آن‌ها ارائه دهیم که هم برای طرفداران قدیمی و هم تازه‌واردان جذاب باشد.

دیوید کیج (David Cage)، نویسنده و کارگردان Beyond: Two Souls نیز گفت که از همکاری مجدد با پیج کاملاً هیجان‌زده است. او افزود:

من می‌دانم که الیوت تمام استعداد لازم را دارد تا این سریال را به اثری واقعا منحصربه‌فرد در تلویزیون تبدیل کند.

در حال حاضر می‌توانید این بازی را روی پلی‌استیشن 3، پلی‌استیشن 4 و کامپیوتر تجربه کنید.

منبع: Eurogamer

