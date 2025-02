سیمز ۱ و ۲ با تمام بسته‌های الحاقی دوباره روی کامپیوتر منتشر شدند

مجموعه‌ی The Sims: Legacy Collection و The Sims 2: Legacy Collection به تازگی روی کامپیوتر عرضه شده‌اند. بازی سیمز 1 به قیمت ۱۹.۹۹ دلار و سیمز ۲ به قیمت ۲۹.۹۹ دلار فروخته می‌شوند، اما بازیکنان می‌توانند با خرید 25th Birthday Bundle که شامل هر دو بازی است به قیمت ۳۹.۹۹ دلار، ۱۰ دلار صرفه‌جویی کنند. هر بازی شامل تقریباً تمامی بسته‌های الحاقی خود است به جز بسته‌ی IKEA Home Stuff که برای سیمز ۲ منتشر شده بود و احتمالاً به دلیل مسائل مرتبط با مجوز در دسترس نخواهد بود. البته باندل گفته شده همچنین شامل The Sims 4 Throwback Fit Kit و The Sims 4 Grunge Revival Kit نیز است.

هر دو بازی برای اجرا روی ویندوز ۱۰ و ۱۱ به‌روزرسانی شده‌اند و موتور رندرینگ جدیدی نیز دارند. نسخه‌ی اصلی سیمز در رزولوشن اصلی خود اجرا خواهد شد، اما بازیکنان می‌توانند با فشردن Alt + Enter بین گزینه‌های مختلف گرافیکی جابجا شوند تا بهترین ظاهر ممکن را روی صفحه نمایش خود بدست آورند. بازیکنان همچنین می‌توانند فایل‌های ذخیره‌شده‌ی قدیمی خود را به نسخه‌های جدید منتقل کنند و ظاهرا هر دو بازی از مادهای اصلی پشتیبانی می‌کنند، اما همه‌ی مادها تست نشده‌اند و این وظیفه‌ی سازندگان مادها است که اطمینان حاصل کنند که مادهایشان با نسخه‌ی جدید هر بازی کار می‌کنند.

تجربه‌ی نسخه‌ی اول بازی سیمز به‌ خصوص در دوران مدرن به‌ شدت دشوار بود، چرا که هیچ‌گاه به صورت دیجیتالی منتشر نشده بود؛ به این معنی که بازیکنان باید دیسک اصلی بازی از سال ۲۰۰۰ را پیدا می‌کردند و به دنبال پچ‌های ساخته‌شده توسط کاربران می‌گشتند تا بازی را روی سخت‌افزارهای امروزی اجرا کنند. این مجموعه‌ها برای دو بازی اول سیمز به طرفداران این فرصت را می‌دهند که دوباره به ریشه‌های این سری نمادین شبیه‌سازی بازگردند. در نهایت گفتنی است که هیچ برنامه‌ای برای انتشار گسترده‌تر این بسته‌ها روی کنسول‌ها اعلام نشده است.

این در حالی است که سیمز 4 در حال حاضر به صورت کاملا رایگان در دسترس است اما برای خرید بسته‌های الحاقی آن باید هزینه بپردازید.

