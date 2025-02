رویداد Summer Game Fest برای خرداد سال آینده تنظیم شد

این یک رویداد سالانه است که از نمایشگاه E3 الهام گرفته است و شامل طیف گسترده‌ای از اعلامیه‌های جدید دنیای بازی، از جمله تریلرهای تازه برای بازی‌های آینده، مصاحبه با توسعه‌دهندگان، رونمایی‌هایی از اقتباس‌های تلویزیونی و سینمایی و موارد دیگر می‌شود. پس از پخش رویداد Summer Game Fest 2024، جف کیلی تأیید کرد که این مراسم محبوب در سال ۲۰۲۵ باز خواهد گشت و اکنون طرفداران بازی می‌توانند این تاریخ را در تقویم خود علامت بزنند تا یکی از هیجان‌انگیزترین نمایش‌های سال را دنبال کنند. بلافاصله پس از نمایش، Day of the Devs: Summer Game Fest Edition پخش خواهد شد که شامل نگاه‌های جدیدی به بازی‌های مستقل از توسعه‌دهندگان با زمینه‌های مختلف است.

همچنین جف کیلی اعلام کرد که پس از نمایش اصلی، یک رویداد حضوری به نام SGF Play Days از 7 تا 9 ژوئن نیز برگزار خواهد شد. هر سال، شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت (Microsoft)، سونی (Sony) و نینتندو (Nintendo) جدیدترین بازی‌ها و فناوری‌های خود را در رویدادهای اختصاصی معرفی می‌کنند و Summer Game Fest با ترکیبی از آثار توسعه‌دهندگان مختلف روی پلتفرم‌های گوناگون، این سری از اعلامیه‌ها را ارائه می‌کند. گفته شده که نمایشگاه امسال فعالیت‌هایی از بیش از 40 ناشر برتر صنعت بازی را به نمایش خواهد گذاشت.

برخی از طرفداران امیدوارند تغییراتی در Summer Game Fest اعمال شود که کیفیت این رویداد را بهبود ببخشد، اما تاکنون جزئیات زیادی در این مورد منتشر نشده است. گفته می‌شود که پخش این مراسم حدود دو ساعت طول خواهد کشید. این وسط بسیاری منتظر اعلام جزئیاتی درباره موردانتظارترین بازی‌های سال ۲۰۲۵ مانند The Outer Worlds 2 ،Mafia: The Old Country و Grand Theft Auto 6 هستند. این رویداد بزرگ هنوز چند ماه با برگزاری فاصله دارد، بنابراین طرفداران علاقه‌مند باید منتظر اطلاعات بیشتری از سوی جف کیلی درباره آنچه که در آن نمایش داده خواهد شد، باشند.

با وجود رقابت با رویدادهایی مانند Xbox Games Showcase ،PlayStation State of Play و Nintendo Direct، این رویداد همچنان به عنوان بستری معتبر برای توسعه‌دهندگان و ناشران جهت معرفی پروژه‌های خود به مخاطبان شناخته می‌شود و همیشه پتانسیل غافلگیر کردن طرفداران را دارند، بنابراین جالب خواهد بود که ببینیم Summer Game Fest 2025 چه سورپرایزهایی در راه دارد.

