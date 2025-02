طرفداران، استودیو مارول را به استفاده از هوش مصنوعی در پوستر فیلم The Fantastic Four: First Steps متهم کردند.

فیلم سینمایی The Fantastic Four: First Steps یکی از فیلم‌های مارول برای سال ۲۰۲۵ میلادی به شمار می‌رود که به تازگی اولین تریلر رسمی از آن منتشر شده و پس از آن نیز استودیو مارول پوستری را برای این اثر سینمایی ارائه کرد، پوستری که برخی بحث‌ها را در بین طرفداران به همراه داشت.

پوستر منتشر شده برای فیلم سینمایی The Fantastic Four: First Steps جمعیتی را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد در حال تشویق گروه چهار شگفت‌انگیز و همچنین پرتاب موفقیت‌آمیز آن‌ها به فضا هستند. با این حال، برخی از طرفداران ادعا کردند که این تصویر شامل برخی ناسازگاری‌ها و اشتباهات است و مارول را متهم به استفاده از هوش مصنوعی برای ساخت این پوستر کردند.

