احتمال ساخت فصل سوم انیمه Castlevania: Nocturne وجود دارد

شورانرهای انیمه Castlevania: Nocturne به تازگی از فصل سوم این اثر صحبت کرده‌اند.

پس از پخش اولین فصل از انیمه اقتباسی Castlevania در سال ۲۰۱۷ و به اتمام رسیدن این اثر پس از پخش چهار فصل، نتفلیکس انیمه Castlevania: Nocturne را در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد. انیمه‌ای که به لطف انیمیشن‌های چشم‌نواز، داستان درگیرکننده و شخصیت‌های دوست‌داشتنی با تحسین منتقدان و تماشاگران همراه بود. در فصل دوم Castlevania: Nocturne، شخصیت‌های جدیدی وارد داستان شدند تا احتمال ساخت فصل سوم وجود داشته باشد. حالا به تازگی شورانرهای انیمه، سم و آدام دیتس، در مصاحبه با کولایدر از علاقه خود به ساخت فصل سوم صحبت کرده‌اند اما تصمیم نهایی برعهده نتفلیکس خواهد بود.

اگر ساخت فصل سوم Castlevania: Nocturne توسط نتفلیکس تایید شود، این احتمال وجود دارد که سازندگان، آرک محبوب Symphony of the Night را روایت کنند. بازی Symphony of the Night با انتشار در سال ۱۹۹۷ میلادی به یکی از تحسین‌شده‌ترین عناوین کمپانی Konami تبدیل شد و تا به امروز از آن به عنوان بهترین بازی فرنچایز Castlevania یاد می‌شود. Symphony of the Night حول محور کارکتر آلوکارد جریان دارد که پس از ناپدید شدن ریچر بلمونت، دوباره از خواب بیدار می‌شود تا در هیجان‌انگیزترین ماجراجویی‌اش به رازهای تاریک قلعه کنت دراکولا پی ببرد.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از فصل سوم انیمه Castlevania: Nocturne منتشر نشده و طرفداران این فرنچایز باید مدت زمان بیشتری صبر کنند.

منبع: ScreenRant