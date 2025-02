آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Wolf Man تا Your Friendly Neighborhood Spider-Man

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم Wolf Man، فیلم You’re Cordially Invited و انیمیشن سریالی Your Friendly Neighborhood Spider-Man بپردازیم.

کمپانی یونیورسال در سال‌های اخیر سعی داشته تا دنیای سینمایی هیولایی خودش را با بازسازی آثار سینمایی بر اساس فیلم‌های کلاسیک ترسناکش بسازد ولی در این راه با شکست مواجه شد و تصمیم گرفت تا روی ساخت بازسازی‌های مستقل تمرکز کند. جدیدترین فیلم این کمپانی نیز فیلم Wolf Man است که با همکاری با کمپانی بلوم‌هاوس ساخته شده و در ادامه بیشتر از آن خواهیم گفت.

در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» علاوه بر معرفی فیلم Wolf Man قرار است به معرفی فیلم You’re Cordially Invited نیز بپردازیم که اثری کمدی عاشقانه با هنرنمایی ویل فرل و ریس ویترسپون است. در پایان نیز از جدیدترین اثر استودیو مارول یعنی انیمیشن سریالی Your Friendly Neighborhood Spider-Man خواهیم گفت.

فیلم Wolf Man

فیلم Wolf Man

عوامل سازنده: فیلم سینمایی مرد گرگ‌نما اثری در ژانر وحشت به شمار می‌رود که سکان کارگردانی آن را نیز لی وانل در دست داشته و فیلم‌نامه آن را نیز خود لی وانل به همراه کوربت تاک قلم زده است. این اثر سینمایی ریبوتی از فرنچایزی به همین نام است و ساخت آن را استودیو بلوم‌هاوس برعهده داشته است.

داستان و بازیگران: فیلم مرد گرگ‌نما اثری با هنرنمایی کریستوفر ابوت، جولیا گارنر و سم جاگر است. داستان این اثر سینمایی حول محور یک مرد خانواده‌دار است که به دنبال محافظت از دختر و همسرش در مقابل یک گرگینه است ولی در این راه، خودش آلوده می‌شود و به آرامی در حال تبدیل شدن به گرگینه است.

آیا فیلم مرد گرگ‌نما ارزش دیدن دارد؟ فیلم مرد گرگ‌نما اثری به کارگردانی لی وانل به شمار می‌رود و این کارگردان نیز تلاش کرده تا یک بُعد روان‌شناختی تازه را به فرنچایز مرد گرگ‌نما بیاورد ولی همین کار نیز باعث شده تا بخش‌های ترسناک و دلهره‌آور این اثر سینمایی کمتر مورد توجه قرار بگیرند.

با این حال، فیلم مرد گرگ‌نما همچنان اثری جالب توجه به شمار می‌رود که برخی از لحظات ترسناک را درون خودش دارد و طرفداران وحشت بدنی همچنان می‌توانند از تماشای این اثر سینمایی لذت ببرند و تجربه تماشای خوبی را از این اثر داشته باشند. این در حالی است که بازیگران توانستند بازی‌های خوبی از خودشان ارائه بدهند و تنش را دو چندان کنند ولی دیالوگ‌ها چندان جالب توجه نبودند.

فیلم You’re Cordially Invited

فیلم You’re Cordially Invited

عوامل سازنده: فیلم سینمایی شما صمیمانه دعوت شده‌اید اثری در ژانر کمدی و عاشقانه به شمار می‌رود که در سال جاری میلادی روی سرویس آنلاین آمازون پرایم پخش شده است. سکان کارگردانی این اثر را نیکلاس استولر در دست داشته و خودش نیز فیلم‌نامه آن را نوشته است.

داستان و بازیگران: فیلم شما صمیمانه دعوت شده‌اید محصول استودیو آمازون ام‌جی‌ام است که در آن، ویل فرل و ریس ویترسپون نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. از جمله دیگر بازیگرانی که در این فیلم هنرنمایی می‌کنند نیز می‌توان به جراالدین ویسواناتان، مردیث هنگر، استونی بلیدن، لینی مورگان و روری اسکوول اشاره کرد.

فیلم شما صمیمانه دعوت شده‌اید داستان دو مراسم عروسی را روایت می‌کند که به اشتباهی برای برگزاری در یک روز و در یک مکان در جزیره پالمتو برنامه‌ریزی می‌شوند. حالا که هیچ کدام راه چاره‌ای ندارند، باید سعی کنند تا با یکدیگر کنار بیایند تا بتوانند مراسم عروسی خودشان را به بهترین شکل در کنار هم برگزار کنند.

آیا فیلم شما صمیمانه دعوت شده‌اید ارزش دیدن دارد؟ فیلم شما صمیمانه دعوت شده‌اید از حضور بازیگران برجسته و سرشناسی همچون ویل فرل و ریس ویترسپون بهره می‌برد، هنرمندانی بااستعداد که سابقه حضور در فیلم‌های کمدی برجسته‌ای را در کارنامه خودشان دارند و این در حالی است که این دو بازیگر به خوبی در این فیلم در کنار یکدیگر جای گرفتند.

با وجود اینکه ویل فرل و ریس ویترسپون تمام تلاش خودشان را به کار بردند تا بتوانند این اثر سینمایی را به یک فیلم کمدی عاشقانه دلنشین تبدیل کنند اما صحنه‌های فیلم‌برداری خسته‌کننده و تکراری و همچنین داستان فرعی عاشقانه اشتباه قضاوت شده سبب شده تا این اثر سینمایی از دست پیدا کردن به این مهم باز بماند. با این وجود، هنوز این اثر سینمایی لحظات خوش و دلنشینی را دارد که طرفداران این دو بازیگر می‌توانند از تماشای آن‌ها لذت ببرند.

انیمیشن سریالی Your Friendly Neighborhood Spider-Man

انیمیشن سریالی Your Friendly Neighborhood Spider-Man

عوامل سازنده: انیمیشن سریالی Your Friendly Neighborhood Spider-Man اثری از سرویس آنلاین دیزنی پلاس به شمار می‌رود که توسط جف ترامل و بر اساس کمیک‌های مارول و شخصیت مرد عنکبوتی ساخته شده است. این انیمیشن سریالی ۱۲ مین سریال دنیای سینمایی مارول است و توسط استودیو انیمیشن سازی مارول تولید شده است.

داستان و بازیگران: انیمیشن سریالی Your Friendly Neighborhood Spider-Man بار دیگر به بررسی داستان خاستگاه پیتر پارکر و روزهای ابتدایی تبدیل شدن او به مرد عنکبوتی را روایت می‌کند. اتفاقات این انیمیشن سریالی در خط زمانی متفاوتی از دنیای سینمایی مارول جریان دارد که در آن، نورمن آزبورن به جای تونی استارک به مربی پیتر پارکر تبدیل شده است.

در انیمیشن سریالی Your Friendly Neighborhood Spider-Man صداپیشگی شخصیت پیتر پارکر یا مرد عنکبوتی را هادسون تیمز برعهده دارد، کسی که صداپیشگی این شخصیت را در انیمیشن سریالی What If انجام داده بود. کاری والگرن، گریس سانگ، یوجین بیرد، زنو رابینسون و کولمن دومینگو نیز از جمله دیگر صداپیشه‌های حاضر در این انیمیشن سریالی هستند.

آیا انیمیشن سریالی Your Friendly Neighborhood Spider-Man ارزش دیدن دارد؟ انیمیشن سریالی Your Friendly Neighborhood Spider-Man جدیدترین اثر از استودیو مارول و دنیای سینمایی آن است که مطمئناً همین باعث می‌شود تا توجه طرفداران این فرنچایز به تماشای این انیمیشن سریالی جدید جذب شود.

این انیمیشن سریالی توانسته به خوبی زیبایی شناختی کمیک‌های اصلی مرد عنکبوتی را درون خودش بگنجاند و برای مخاطبان به نمایش در بیاورد و این در حالی است که این اثر توانسته برخی جنبه‌های داستانی تازه را نیز به داستان پیتر پارکر یا مرد عنکبوتی اضافه کند تا حس تازگی را برای طرفداران داشته باشد.

منبع: گیمفا