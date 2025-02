۶۶ نفر از کارکنان Iron Galaxy، سازنده نسخه PC بازی The Last of Us، اخراج شدند

استودیوی Iron Galaxy که به خاطر پورت رایانه‌های شخصی The Last of Us Part I و Batman Arkham Knight شناخته می‌شود، ۶۶ نفر از کارکنانش را اخراج کرد. به گفته استودیو این عمل «آخرین راه چاره» بود.

این استودیو در لینکدین (Linkedin) گفت به منظور نگه داشتن تیم، مجبور شده که چندین فداکاری بکند. آن‌ها چنین نوشتند:

ما امید داشتیم تا به همراه تمام اعضای تیم، از این زمستان طولانی بیرون بیاییم. متاسفانه امروز باید اعلام کنیم که توانایی ادامه دادن با این شرایط را نداریم. امروز Iron Galaxy چندین نفر از توسعه‌دهندگان و کارکنان بخش پشتیبانی را از دست می‌دهد. این افراد به طور کلی ۶۶ نفر هستند. این کار، آخرین راه چاره برای ما بود و برای بقای بلندمدت، باید انجام می‌شد.

طبق آخرین گزارش، Iron Galaxy حدود ۲۷۰ کارمند داشت و با این تعدیل نیرو، استودیو حدود ۲۵ درصد از نیروی کارش را از دست داد. این استودیو در حال حاضر با همکاری Nixxes توسعه پورت رایانه‌های شخصی The Last of Us Part II را انجام می‌دهد.