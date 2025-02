که هوی کوآن و لیلی راینهارت به فیلم ترسناک Bad Boy پیوستند

فیلم سینمایی ترسناک Bad Boy قرار است با هنرنمایی که هوی کوآن و لیلی راینهارت در نقش شخصیت‌های اصلی باشد.

استودیو Black Bear در حال توسعه فیلمی جدید است؛ این اثر سینمایی تازه، فیلم ترسناک Bad Boy است که قرار است به شکلی متفاوت داستان را برای مخاطبان ژانر وحشت به نمایش در بیاورد. اتفاقات این اثر از نگاه سگی وفادار روایت می‌شود که شاهد تلاش زنی جوان برای فرار از دست قاتلی زنجیره‌ای است.

فیلم‌های کودکانه متعدد و همچنین برخی فیلم‌های درام از دیدگاه سگ‌ها یا دیگر حیوانات روایت شدند ولی فیلم‌های ترسناک زیادی وجود ندارند که اتفاقات آن از دیدگاه یک حیوان به نمایش گذاشته شود. این اثر سینمایی توسط تهیه‌کننده فیلم Longlegs یعنی دیو کاپلان و تهیه‌کنندگان فیلم M3gan یعنی آدام هندریکس و گرگ گیلریث است.

این اثر سینمایی قرار است با هنرنمایی بازیگر برنده جایزه اسکار که هوی کوآن (بازیگر فیلم Everything Everywhere All At Once) و لیلی راینهارت (بازیگر فیلم Hustlers) باشد. جیکوب چیس نیز مسئولیت کارگردانی فیلم را برعهده دارد و تراویس براون نیز فیلم‌نامه این فیلم را نوشته است.

کمپانی فیلم‌سازی C2 مسئولیت ساخت این اثر سینمایی را برعهده دارد و بودجه آن را تأمین کرده است. فیلم‌برداری این فیلم نیز قرار است از ماه اوت سال جاری میلادی در کانادا شروع شود.

