تاریخ پخش انیمه کوتاه جدید Pokémon اعلام شد

انیمه کوتاه جدیدی از فرنچایز Pokémon ساخته شده که حالا نیز تاریخ پخش آن اعلام شده است. استودیو انیمه سازی CoMix Wave Films که سابقه ساخت انیمه سینمایی بسیار موفق Your Name و همچنین انیمه Suzume و انیمه 5Centimeters Per Second را دارد، قرار است انیمه جدیدی را در فرنچایز Pokémon تولید کند، انیمه‌ای که […]

تاریخ پخش انیمه کوتاه جدید Pokémon اعلام شد علی محمدپناه ۱۱:۰۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸

انیمه کوتاه جدیدی از فرنچایز Pokémon ساخته شده که حالا نیز تاریخ پخش آن اعلام شده است. استودیو انیمه سازی CoMix Wave Films که سابقه ساخت انیمه سینمایی بسیار موفق Your Name و همچنین انیمه Suzume و انیمه 5Centimeters Per Second را دارد، قرار است انیمه جدیدی را در فرنچایز Pokémon تولید کند، انیمه‌ای که یک اثر کوتاه خواهد بود. این انیمه کوتاه با عنوان Dragonite and the Postman خواهد بود و در تاریخ ۲۷ فوریه سال ۲۰۲۵ میلادی (پنجشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۳) پخش خواهد شد، روزی که به عنوان جشن سالانه روز پوکمن شناخته می‌شود. این انیمه سریالی حول محور دختر جوانی به نام هانا است که با پستچی محلی دراگونیت دوست می‌شود. انیمه Pokémon در حال حاضر هنوز مشخص نیست که این انیمه در چه حد کوتاه خواهد بود اما قرار است روی یوتیوب عرضه شود. برای این انیمه نیز پوستری منتشر شده که در بالا می‌توانید آن را مشاهده کنید. در این پوستر، تصویری جذاب و تماشایی از دراگونیت به نمایش گذاشته می‌شود که در آسمان بالای پالدیا است. در این انیمه کوتاه،‌ هانا تلاش دارد تا به دراگونیت کمک کند تا نامه‌ای که هیچ نام و آدرسی روی آن نیست را تحویل بدهد. هانا به همراه فوکوکو سرانجام فرستنده این نام را پیدا می‌کنند، پسری به نام ریو که نامه را برای تولد پدرش فرستاده که در کانتو به سر می‌برد. با این حال، تولد پدر وی در همین روز است و از همین رو، هانا و دراگونیت زمان بسیار کمی برای رساندن نامه دارند. منبع:‌ ScreenRant

اخبار سینما ، انیمه ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Dragonite and the Postman, Pokémon, Your Name

منبع متن: gamefa