به گزارش Frax، دیتاماینر بازی Rainbow Six Siege و شرکت یوبیسافت (Ubisoft)، هفته آینده و طی مراسم Six Invitational 2025 از به‌روزرسانی بزرگ بازی Rainbow Six Siege که موتور گرافیکی بازی را ارتقا می‌دهد، رونمایی خواهد شد.

به گفته Frax، این آپدیت که با شروع سال دهم Rainbow Six Siege منتشر می‌شود، پیش‌تر تحت نام Siege X شناخته می‌شد اما گویا یوبیسافت تصمیم گرفته آن را Siege 2 نام‌گذاری کند. این به‌روزرسانی، موتور گرافیکی بازی را ارتقا خواهد داد، اما اطلاعاتی درباره تغییرات احتمالی گیم‌پلی منتشر نشده است. مدتی پیش Shiny، یکی دیگر از دیتاماینرهای Rainbow Six Siege، از واقعی بودن Siege 2 خبر داده بود. به گفته او، یکی از ارتقاهای این به‌روزرسانی تغییر مدل اپراتورهای بازی است.

مراسم Six Invitational 2025 قرار است از ۱۴ فوریه (۲۶ بهمن) تا ۱۶ فوریه (۲۸ بهمن) در شهر بوستون ایالات متحده برگزار شود. یوبیسافت در سال‌ها گذشته در این مراسم از محتواهای مهم بازی Rainbow Six Siege در هر سال آن رونمایی کرده و اگر Siege 2 حقیقت داشته باشد، بهترین مکان برای معرفی از آن Six Invitational است.

بازی Rainbow Six Siege هم‌اکنون برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان، پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.