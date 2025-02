بن افلک جایگزین مت دیمون در فیلم Animals شد

به تازگی مشخص شده است که بن افلک با پیوستن به فیلم Animals جایگزین مت دیمون در این اثر شده است.

در سال گذشته میلادی، نتفلیکس برای اولین بار از ساخت فیلم جنایی Animals با نقش آفرینی مت دیمون به عنوان شخصیت اصلی خبر داد، همچنین اعلام شد بن افلک سکان کارگردانی این فیلم را در دست گرفته است. درحالی که شروع فیلمبرداری این اثر برای سال ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل تداخل برنامه کاری بن افلک برای فیلم The Accountant 2، فیلمبرداری با تاخیر مواجه شد. حالا پس از تاخیر در شروع فیلمبرداری، به نظر می‌رسد مت دیمون نیز به دلیل نقش آفرینی در فیلم مورد انتظار The Odyssey، به کارگردانی کریستوفر نولان، نمی‌تواند در فیلم حضور داشته باشد و بن افلک جایگزین او شده است. همچنین جیلین اندرسون که بیشتر برای نقش آفرینی در آثاری مانند The Crown و Hannibal شناخته می‌شود، به جمع بازیگران Animals پیوسته است.

فیلم Animals حول محور یک کاندیدای شهرداری است که پس از ربوده شدن فرزندش، دست به اقدامات شدیدی می‌زند و اسرار تاریکی که هرگز نباید فاش شوند را آشکار می‌کند. فیلمنامه این اثر را بیلی ری قلم زده است که سابقه نگارش فیلمنامه آثار تحسین شده‌ای مانند Captain Phillips و The Hunger Games را در کارنامه خود دارد. طبق گزارش ددلاین، مراحل فیلمبرداری Animals از ماه آوریل سال ۲۰۲۵ میلادی آغاز خواهد شد.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از فیلم Animals منتشر نشده و طرفداران آثار بن افلک باید مدت زمان بیشتری منتظر بمانند.

