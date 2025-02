رابرت دنیرو به فیلم جنایی The Whisper Man پیوست

رابرت دنیرو پس از نقش آفرینی در سریال Zero Day، با فیلم The Whisper Man باری دیگر با نتفلیکس همکاری خواهد کرد.

فیلم The Whisper Man که اقتباس از رمانی با همین نام نوشته الکس نورث محسوب می‌شود، حول محور یک نویسنده رمان‌های جنایی با نام تام کندی جریان دارد. او پس از مرگ ناگهانی‌ همسرش تصمیم می‌گیرد شروع تازه‌ای داشته باشد اما طولی نمی‌کشد که با ناپدید شدن فرزند هشت ساله‌اش، زندگی تام کندی دوباره با اتفاقات غیرمنتظره‌ای همراه می‌شود. سپس او از پدرش که یک پلیس بازنشسته‌ است درخواست کمک می‌کند؛ این دو پس از تحقیق به این موضوع پی می‌برند که ناپدید شدن فرزند تام، مرتبط با پرونده یک قاتل سریالی است که با نام نجواگر شناخته می‌شود.

تا به امروز نقش رابرت دنیرو در فیلم The Whisper Man مشخص نشده، اما این احتمال وجود دارد که او نقش پدر تام کندی را برعهده داشته باشد. سکان کارگردانی این اثر در دستان جیمز اشکرافت است که سابقه ساخت آثاری مانند Coming Home in the Dark و The Rule of Jenny Pen را در کارنامه خود دارد. همچنین برادران روسو که بیشتر برای کارگردانی Avengers: Endgame شناخته می‌شوند، مسئولیت تهیه‌کنندگی را برعهده دارند.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از فیلم The Whisper Man منتشر نشده و طرفداران آثار جنایی باید مدت زمان بیشتری منتظر بمانند.

منبع: ScreenRant