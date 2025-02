اولین تصویر از فیلم The Rivals of Amziah King با بازی متیو مک‌کانهی منتشر شد

بلاخره پس از سال‌ها، متیو مک‌کانهی به عنوان بازیگر نقش اصلی در فیلم The Rivals of Amziah King ظاهر خواهد شد. فیلم The Rivals of Amziah King که ساختش در سال ۲۰۲۳ شروع شده بود سرانجام در ماه مارس (اسفند) در جشنواره فیلم SXSW به نمایش درخواهد آمد. کرت راسل و متیو مک‌کانهی در این […]

اولین تصویر از فیلم The Rivals of Amziah King با بازی متیو مک‌کانهی منتشر شد علی بهنیا ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸