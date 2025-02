مدیرعامل EA، اندرو ویلسون (Andrew Wilson)، تأیید کرد که این ناشر حاضر است عرضه Battlefield بعدی را از تاریخ در نظر گرفته شده، تغییر دهد، زیرا «اگر اتفاقات خاصی در این بازه زمانی رخ دهد، پنجره زمانی مناسبی برای ما محسوب نخواهد شد». منظور از اتفاقات خاص مشخصاً عرضه GTA 6 است.

EA مدتی قبل، در نشست مالی خود، تاریخ پیش‌بینی شده از زمان عرضه نسخه آتی از سری Battlefield را به صورت تقریبی مشخص کرد. این بازه زمانی، می‌تواند با برنامه عرضه بسیاری از عناوین دیگر نظیر Borderlands 4، Mafia: The Old Country، Death Stranding 2، Ghost of Yōtei، Fable و از همه مهم‌تر GTA 6، تداخل داشته باشد.

بنابراین، در سال جاری میلادی و به خصوص در نیمه دوم آن، سرسخت‌ترین رقابت‌ها میان استودیو‌ها و ناشران برای تصاحب کیف پول بازیکنان را شاهد خواهیم بود. ویلسون نیز در آخرین نشست مالی EA، این موضوع را تأیید کرده و اظهار داشت:

من باور دارم که امسال، سال سختی برای رقابت خواهد بود. اتفاقاتی ممکن است طی امسال رخ دهند که ما را به تغییر بازه زمانی عرضه خود ترغیب کند.

او در ادامه افزود:

ما در این Battlefield، بیشتر از هر Battlefield دیگری سرمایه گذاری انجام داده‌ایم و قصد داریم آن را به بزرگ‌ترین عنوان این فرنچایز تبدیل کنیم؛ بنابراین می‌خواهیم آن را در بازه‌ای منتشر کنیم که اطمینان داریم قادر خواهد بود تمام آن چه در نظر داریم را به بازیکن ارائه دهد و جامعه بازیکنان نیز به بزرگی عنوانی که در حال توسعه آن هستیم، رشد داشته باشد.

در ادامه، ویلسون اذعان داشت:

در حالی که Battlefield بعدی برای عرضه در سال مالی ۲۰۲۶ آماده خواهد بود، اگر به پنجره زمانی مشخص شده نزدیک شدیم و باور داشتیم که این زمان مناسبی برای انتشار نیست، ممکن است به انتشار در زمان دیگری روی بیاوریم که به ما انرژی و فرصت کافی برای کسب بازیکن را ارائه دهد.

این شرکت در طول چند سال گذشته، سرمایه‌گذاری عظیمی روی نسخه بعدی Battlefield انجام داده و چهار استودیوی خود یعنی DICE, Ripple Effect, Motive و Criterion را برای اطمینان از «تغییر نظر جامعه گیمرها» نسبت به EA، در توسعه این عنوان بسیج کرده است.

مدتی قبل، EA با انتشار تیزری از عنوان جدید و در حال توسعه خود از سری Battlefield، در کنار Battlefield Labs، رونمایی کرد. همچنین، گفته شده است که در این عنوان، شاهد بازگشت حالت Battlefield Portal به همراه برخی از نقشه‌های کلاسیک خواهیم بود.