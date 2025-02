اگرچه تحولات اخیر ممکن است نشان دهند که بازی‌های سرویس محور (Live service) همانند قبل به موفقیت دست پیدا نمی‌کنند، اما واقعیت کاملاً برعکس است. با وجود این که گزارش‌ها حاکی از آن هستند که بسیاری از این پروژه‌ها در میانه راه لغو یا با شکست مواجه شده‌اند، همچنان یک سوم توسعه‌دهندگان روی بازی‌های لایو سرویس کار می‌کنند.

اکنون، کلیف بلزینسکی (Cliff Bleszinski) خالق Gears of War خطاب به توسعه‌دهندگان گفته که باید تمرکز خود را روی عناوین تک نفره حفظ کنند. او درخواست کرده که بازی‌ها و فرنچایزهای تک‌نفره موجود را بدون خواست بازیکنان، به تجربه‌های سرویس محور تبدیل نکنند.

سخنان تأثیر زیادی روی بسیاری از گیمرهایی گذاشته که از تلاش شرکت‌هایی مانند EA و سونی برای تحمیل مدل سرویس زنده خسته شده‌اند؛ مدلی که به ضرر بسیاری از فرنچایزهای محبوب تمام شده است.

بلزینسکی اخیراً در واکنش به اظهارات مدیرعامل EA، اعلام کرد که لزومی ندارد همه بازی‌ها به عناوین لایو سرویس تبدیل شوند. او به شکست‌های اخیر مانند Concord و Dragon Age: The Veilguard اشاره کرد، چرا که مدیر EA ادعا کرده بود که Dragon Age: The Veilguard اگر یک بازی سرویس محور بود، احتمال داشت موفق شود. این حرف‌ها موجی از انتقادات را در سراسر صنعت بازی‌های ویدئویی به دنبال داشت. در مقابل، تقریباً تمامی گیمرها از موضع بلزینسکی حمایت و طرفداران نیز از حالت چندنفره سنتی در Gears of War تمجید کرده‌اند.