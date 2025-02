کارگردان Avowed به طور ضمنی به عرضه بازی برای PS5 اشاره کرد

کری پاتل (Carrie Patel)، کارگردان عنوان نقش‌آفرینی Avowed، طی مصاحبه‌ای با پادکست MinnMax به طور ضمنی به انتشار این بازی برای PS5 اشاره کرده است.

در بخشی از این مصاحبه، میزبان پادکست اظهار داشت که Avowed در مقطعی برای PS5 منتشر خواهد شد و کارگردان بازی با لبخندی به آن واکنش نشان داد. البته او اظهار داشت که در حال حاضر نمی‌تواند چیزی در این مورد بگوید.

ایکس باکس به تازگی عرضه Forza Horizon 5 و دو بازی استراتژی Age of Mythology: Retold و Age of Empires 2: Definitive Edition را برای PS5 تایید کرده است. طبق شایعات منتشر شده، گفته می‌شود Halo: The Master Chief Collection، کالکشن Gears of War و چند عنوان فرست پارتی دیگر مایکروسافت برای کنسول نسل نهمی سونی عرضه خواهند شد.

بازی Avowed در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۲۵ (۳۰ بهمن ۱۴۰۳) برای ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.