سازندگان سابق سری Dragon Age به اظهارات اخیر مدیرعامل EA واکنش نشان دادند

کمی پیش اندرو ویلسون (Andrew Wilson)، مدیرعامل شرکت EA، علت شکست تجاری Dragon Age The Veilguard را نداشتن المان‌های سرویس محور معرفی کرده بود. این سخنان با واکنش کارگردان خلاق و نویسنده ارشد بازی Dragon Age Origins مواجه شد.

ویلسون طی گزارش مالی اخیر شرکت EA گفته بود که برای فروش بیش‌تر یک بازی و فراتر رفتن نسبت به مخاطبان اصلی، بایستی «روایت‌های باکیفیت» را با «خواسته‌های جدید بازیکنان» ترکیب کنند. او این خواسته‌ها را جهان‌های مشترک و «تعامل عمیق‌تر» دانست.

بازی Dragon Age The Veilguard عرضه باکیفیت و موفقی داشت و توانست نظر مثبت منتقدان و کسانی که تجربه‌اش کردند را به دست بیاورد. با این حال بازی نتوانست در بازار شدیدا رقابتی کنونی، مخاطبان بیشتر و کافی داشته باشد.

حال مایک لیدلاو (Mike Laidlaw)، کارگردان خلاق پیشین استودیوی بایوور (BioWare)، در شبکه اجتماعی Bluesky به این سخنان چنین واکنش نشان داد:

ببینید، من یک مدیرعامل فانتزی نیستم، اما اگر کسی به من می‌گفت کلید موفقیت یک آیپی تک نفره تبدیل آن به یک اثر چندنفره است و باید DNA آن و چیزی که مخاطبان درباره آن دوست داشتند را به طور کامل تغییر دهیم، احتمالا استعفا می‌دادم.

لیدلاو یکی از پرافتخارترین رزومه‌ها را میان کارگردانان خلاق و نویسنده‌های صنعت بازی دارد. او در سال ۲۰۰۳ به بایوور پیوست و کارش را با بازی Jade Empire آغاز کرد. وی به همراه درو کارپیشن (Drew Karpyshyn)، داستان بازی Mass Effect را نوشت و سپس به عنوان طراح ارشد و نویسنده، Dragon Age Origins را توسعه داد. پس از موفقیت Origins، لیدلاو به سمت کارگردانی سری رسید و دو دنباله Origins را کارگردانی کرد. او در نهایت در مرحله پیش‌تولید نسخه چهارم Dragon Age که در آن زمان با نام رمزی Morrison شناخته می‌شد، به همراه چندین تن از اعضای ارشد استودیو EA را ترک کرد. نسخه چهارم Dragon Age در نهایت تبدیل به The Veilguard شد.

در تکمیل سخنان لیدلاو، دیوید گیدر (David Gaider)، نویسنده ارشد پیشین بایوور، چنین گفت:

فرض کنیم که شما چیزی درباره بازی‌ها نمی‌دانید، در دفتر بزرگ‌تان به همراه دیگر اعضای شرکت نشسته‌اید و همه آن‌ها می‌گویند «بازی‌های لایو سرویس پول زیادی در می‌آورند!» توصیه من به EA (البته که آن‌ها اهمیت نمی‌دهند) این است: شما یک آیپی بسیار محبوب دارید که در دوران اوجش فروش بسیار خوبی را تجربه کرده بود. به این اوج فکر کنید، راه استودیوی لاریان [سازنده Baldur’s Gate 3] را پیش بگیرید. مخاطبان همچنان وجود دارند و آن‌ها منتظرند.

گیدر در سال ۱۹۹۹ به بایوور پیوست و نخستین پروژه بزرگش در این استودیو، Baldur’s Gate 2 و به عنوان نویسنده بود. پس از موفقیت این بازی، گیدر نویسندگی بازی‌های Neverwinter Nights و Star Wars Knights of the Old Republic را نیز انجام داد. او سپس به عنوان نویسنده ارشد به همراه لیدلاو، Dragon Age Origins را خلق کرد. گیدر دو دنباله بعدی این بازی یعنی Dragon Age 2 و Inquisition را هم نویسندگی کرده بود. او در سال ۲۰۱۶ به همراه لیدلاو، بایوور را ترک کرد.