رسمی: یکی از بازیگران One Piece در Assassin’s Creed Shadows ایفای نقش می‌کند

یوبیسافت رسماً اعلام کرد که مکنیو (Mackenyu)، بازیگری که بیشتر برای ایفای نقش رورونوا زورو (Roronoa Zoro) در لایو اکشن One Piece از نتفلیکس شناخته می‌شود و در Knights Of The Zodiac و Dragons Of Wonderhatch نیز نقش‌آفرینی کرده، اولین حضور خود در دنیای بازی‌های ویدیویی را با Assassin’s Creed Shadows تجربه خواهد کرد. مکنیو […]