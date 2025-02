مارول احتمالاً خاویر باردم را برای ایفای نقش Mister Sinister در MCU در نظر دارد

طبق گزارش‌های غیر رسمی، مارول خاویر باردم را برای ایفای نقش Mister Sinister در MCU در نظر دارد. اخیراً شایعات زیادی در رابطه با ریبوت مجموعه‌ی X-MEN به گوش می‌رسد. نگارش فیلم‌نامه‌ی ریبوت مجموعه‌ی X-MEN به دست نویسنده‌ی The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes یا حضور هنرمندان مختلف در نقش‌ شخصیت‌های مختلف […]

مارول احتمالاً خاویر باردم را برای ایفای نقش Mister Sinister در MCU در نظر دارد علی بهنیا ۲۲:۰۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸