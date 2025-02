ساخت فیلم لایو اکشن Bakugan رسما اعلام شد

ساخت فیلم لایو اکشن Bakugan رسما اعلام شد عباس پور اشرف ۰۹:۴۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹

اقتباس‌های سینمایی لایو اکشن از انیمه‌ها، امروزه به یکی از ترندهای داغ در دنیای فیلم و سریال تبدیل شده‌اند. پروژه‌هایی مانند One Piece و Avatar: The Last Airbender که از شبکه نتفلیکس پخش شدند، با استقبال فراوانی روبرو شده‌اند و آثاری مانند Mobile Suit: Gundam، My Hero Academia، Naruto و بسیاری دیگر نیز در صف پیوستن به این جمع و ارائه تجربه‌ای مشابه برای طرفداران خود هستند. اخیراً، از یک پروژه جدید پرده برداشته شده که می‌تواند شما را شگفت‌زده کند. انیمه Bakugan نیز قرار است به دنیای اقتباس‌های لایو اکشن قدم بگذارد. نکته جالب توجه این است که این پروژه نه تنها برای آمریکای شمالی برنامه‌ریزی شده، بلکه یک کارگردان مطرح نیز برای جان بخشیدن به این انیمه پرطرفدار انتخاب شده است. برای کسانی که شاید با Bakugan آشنایی نداشته باشند، این فرنچایز در سطح و جایگاهی مشابه با آثاری مانند Pokemon و Yu-Gi-Oh قرار دارد. Bakugan به جای اینکه صرفاً مجموعه‌ای انیمه‌ای برای طرفداران انیمه فراهم کند، چیزی شبیه به ترکیبی از Duel Monsters و Beyblade عمل می‌کند، در این بازی، بازیکنان با استفاده از کارت‌های شخصیت و سایر آیتم‌های کلکسیونی، موجودات قدرتمندی به نام باکوگان را احضار کرده و به رقابت می‌پردازند. اولین انیمه باکوگان با عنوان Bakugan Battle Brawlers در سال ۲۰۰۷ در ژاپن پخش شد و به سرعت محبوبیت زیادی کسب کرد. پس از موفقیت فصل اول، سازندگان باکوگان به سرعت فصل‌های جدیدی را تولید کردند. در سال ۲۰۲۳ نیز باکوگان با یک انیمه جدید احیا شد و شرکت اسپین مستر کورپ به عنوان تولیدکننده اصلی این مجموعه، تمام تلاش خود را برای حفظ محبوبیت آن به کار گرفته است. فیلم آینده‌ی لایو اکشن با کارگردانی برد پیتون، بر اساس انیمه‌ی محبوب باکوگان ساخته خواهد شد. پیتون در مصاحبه‌ای اختصاصی با نشریه‌ی ددلاین، از هیجان خود برای ورود این انیمه‌ی پرطرفدار به دنیای سینما گفت: باکوگان آماده‌ی عرضه‌ی سینمایی است و من بسیار خرسندم که این فرصت نصیبم شده تا اولین کسی باشم که آن را به پرده بزرگ می‌آورم. با همکاری لینزی و تیم اسپین مستر، ما در تلاشیم تا یک فرنچایز سینمایی موفق با جذابیت جهانی خلق کنیم. من اطمینان دارم که این فیلم، یک رویداد سینمایی دیدنی خواهد بود که به دنیای بی‌نظیر و حماسی باکوگان ادای دین می‌کند. جنیفر داج، مدیرعامل اسپین مستر اینترتینمنت، اطلاعات جدیدی را در مورد اقتباس لایو اکشن انیمه محبوب باکوگان با مخاطبان به اشتراک گذاشت. به گفته‌ی داج، باکوگان یک مجموعه جهانی با طرفدارانی از همه نسل‌هاست که به خاطر شخصیت‌های جذاب و نبردهای پرانرژی‌اش شناخته می‌شود. وی افزود: با توجه به اینکه طرفداران اولیه‌ی این مجموعه اکنون بزرگسال شده‌اند، ما بسیار هیجان‌زده‌ایم که با همکاری استعدادهای برجسته‌ی صنعت فیلمسازی مانند برد، باکوگان را به صورت لایو اکشن بازسازی کنیم. هدف ما این است که هم طرفداران قدیمی را راضی نگه داریم و هم مخاطبان جدیدی را از سراسر جهان به این مجموعه معرفی کنیم. تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره تاریخ اکران یا بازیگران این فیلم منتشر نشده است. با این حال، با توجه به حجم بالای محتوای موجود در سریال انیمیشن که به ۳۰۰ قسمت می‌رسد، شرکت اسپین مستر بدون شک منابع کافی برای ساخت یک فیلم لایو اکشن در اختیار دارد. منبع: comicbook

