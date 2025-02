تریلر Black Panthers of WWII با درامی از جنگ جهانی دوم منتشر شد

تریلر انحصاری فیلم Black Panthers of WWII منتشر شده که نمایشی از درام جنگ جهانی دوم را ارائه می‌دهد. تریلر فیلم Black Panthers of WWII پیش‌نمایشی از آخرین ساخته‌ی کمپانی The Asylum، یک درام جنگی درباره گردان تانک 761st به نام پلنگ‌های سیاه است. این تریلر روایت واقعی فیلم را به تصویر می‌کشد که در […]