رکوردشکنی اولین تریلر فیلم The Fantastic Four: First Steps

پس از گذشت مدت کوتاهی از انتشار اولین تریلر فیلم مورد انتظار The Fantastic Four: First Steps، این تریلر رکوردهای مختلفی را برای استودیو مارول شکسته است.

اولین تریلر از فیلم The Fantastic Four: First Steps در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۵ منتشر شد، تریلری که تنها در ۲۴ ساعت به ۲۰۲ میلیون بیننده در تمام پلتفرم‌ها دست پیدا کرد. حالا طبق گزارش ددلاین، تریلر فیلم Fantastic Four به پربیننده‌ترین تریلر یک فیلم از مارول تبدیل شده است که دنباله محسوب نمی‌شود. همچنین این تریلر پس از تریلر فیلم Deadpool & Wolverine با ۳۶۵ میلیون بازدید و تریلر Spider-Man: No Way Home با ۳۳۵ میلیون بازدید، در جایگاه سوم تریلرهای پربازدید مارول قرار می‌گیرد. با توجه به فروش این آثار در باکس آفیس، می‌توان انتظار داشت که Fantastic Four نیز عملکرد بسیار خوبی داشته باشد اما این نکته را نباید فراموش کرد که Fantastic Four رقبای سرسختی مانند Jurassic World Rebirth و Superman خواهد داشت.

سکان کارگردانی فیلم The Fantastic Four: First Steps در دستان مت شکمن بوده، او پیش‌تر وظیفه کارگردانی تعدادی از اپیزودهای سریال‌هایی مانند Game of Thrones، Wandavision و Monarch: Legacy of Monsters را برعهده داشته است. از بازیگران این فیلم نیز می‌توان پدرو پاسکال، ونسا کربی، جوزف کوئین، ابن ماس-بچراک، رالف اینسون و جولیا گارنر اشاره کرد.

فیلم The Fantastic Four: First Steps برای اکران در تاریخ ۲۵ جولای ۲۰۲۵ (۳ مرداد ۱۴۰۳) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: ComingSoon