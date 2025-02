دنیل ردکلیف و لوکاس هجز به فیلم Trust the Man پیوستند

به تازگی مشخص شده است که دنیل ردکلیف و لوکاس هجز به جمع بازیگران فیلم Trust the Man پیوسته‌اند.

فیلم Trust the Man حول محور یک افسر جاه طلب اطلاعات ارتش آمریکا در طول جنگ ویتنام جریان دارد که ماموریت تحقیق درباره گذشته مرموز یک سرباز به او واگذار می‌شود. با پیشروی در روند تحقیقات و بازجویی، مرز بین وفاداری و وسواس از بین می‌رود تا این دو سرباز ارتباط غیرقابل کنترلی را با یکدیگر برقرار کنند که آسیب‌های زیادی به ارتش خواهد زد.

حالا پس از انتشار خبر ساخت Trust the Man، دنیل ردکلیف و لوکاس هجز وظیفه ایفای نقش شخصیت‌های اصلی این فیلم را برعهده گرفته‌اند. سکان کارگردانی این اثر نیز در دستان ویل گراهام بوده است، او سابقه کارگردانی تعدادی از اپیزودهای سریال‌هایی مانند Mozart in the Jungle و Daisy Jones & the Six را در کارنامه خود دارد. ویل گراهام علاوه‌بر کارگردانی، فیلمنامه این اثر را نیز قلم زده است.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از فیلم Trust the Man منتشر نشده و طرفداران آثار جنگ ویتنام باید مدت زمان بیشتری منتظر بمانند.

منبع: ComingSoon