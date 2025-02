نقد و بررسی بازی Ender Magnolia: Bloom in the Mist

اگر عاشق عناوین سبک Metroidvania و بازی Hollow knight هستید اما حوصله سروکله زدن با باس‌های سرسخت، چالش‌های پلتفرمینگ و بارها و بارها مردن و از دست‌ دادن به یکباره همه چیز را ندارید و عاشق گشت‌وگذار در محیط بازی، شنیدن موسیقی متن زیبا و آرامش‌بخش و داستانی فانتزی هستید، بازی Ender Magnolia: Bloom in the Mist گزینه مناسبی برای شما است.

داستان بازی در همان دنیای Ender Lilies روایت می‌شود؛ بنابراین اگر نسخه قبل را تجربه کرده باشید، با حال و هوای آن آشنا هستید. بازی در سرزمین Land of Fumes روایت می‌شود که در آن موجوداتی به نام Homunculi ساخته شده‌اند تا به پادشاهی خدمت کنند. پس از گذشت مدتی، این موجودات توسط یک گاز مسموم زیرزمینی‌‌ مسموم و تبدیل به موجوداتی دیوانه شده‌اند و به دنبال آن، اتفاقاتی وحشتناک و غم‌انگیز در این سرزمین رخ داده که در ابتدا چیزی از آن نمی‌دانیم اما با طی‌ کردن مسیر داستان، قرار است کشف کنیم و بفهمیم چه برسر این سرزمین آمده است.

Lilac شخصیت اصلی بازی که ما کنترل او را بر عهده داریم، یک Attuner است؛ یعنی کسی که توانایی Attune کردن را دارد. حالا توانایی Attuneکردن اصلا چیست و به چه دردی می‌خورد؟ Attunerها موجوداتی هستند که سم را از بدن افراد آلوده به بیرون می‌کشند یا اصطلاحاً آن‌ها را Detox می‌کنند. ما به‌ عنوان یک Attuner، مسیر خود را برای نجات موجودات سرزمین Land of Fumes با Attune کردن یک Homunculus به نام Nola آغاز می‌کنیم. Nola در ادامه اطلاعات زیادی از دنیای بازی به ما ارائه می‌دهد و حتی در کنار ما مبارزه خواهد کرد. طی تجربه بازی با Homunculusهای زیادی روبه‌رو می‌شوید که باید در ابتدا با بیشترشان مبارزه کنید.

Adglobe and Live Wire, Binary Haze Interactive, Ender Magnolia: Bloom in the Mist

منبع متن: gamefa