ویدیو: گیم‌پلی اختصاصی و بررسی بازی Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

بازی Tails of Iron 1 یک موفقیت غیرمنتظره بود، اما حالا استودیوی Odd Bug با نسخه دوم و بهبودها و غافلگیری‌های قابل توجه بازگشته است. امروز با گیم‌پلی اختصاصی این عنوان در خدمت شما هستیم. از طریق این نشانی می‌توانید بررسی Tails of Iron 2: Whiskers of Winter را مطالعه کنید.