ساخت بازی The Wonder Woman در اوایل ۲۰۲۴ ریبوت شده و سال‌های زیادی تا انتشار فاصله دارد

بر اساس گزارش‌های جدید،‌ شرکت Warner Bros پروسه تولید بازی The Wonder Woman را در اوایل ۲۰۲۴ ریبوت کرده و طرفداران مدت زمان طولانی‌تری را باید برای تجربه این عنوان منتظر بمانند. عنوان The Wonder Woman که توسط استودیوی Monolith Production در حال توسعه است،‌ اولین بار در سال ۲۰۲۱ معرفی شد،‌ اما در چهارسال […]