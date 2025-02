اولین نگاه به بلیک لایولی و آنا کندریک در فیلم Another Simple Favor

کمپانی Amazon MGM به تازگی اولین تصویر از فیلم Another Simple Favor را منتشر کرده است.

پس از اتفاقات فیلم Simple Favor که در سال ۲۰۱۸ اکران و با استقبال بسیار خوبی از سمت تماشاگران همراه شد، دو کارکتر استفانی و امیلی باری دیگر درگیر ماجرای قتلی در ایتالیا می‌شوند و باید رازهای آن را کشف کنند، البته این ماجراجویی آسان نخواهد بود. در ادامه می‌توانید اولین تصویر از فیلم Another Simple Favor را مشاهده کنید.

سکان کارگردانی Another Simple Favor در دستان پل فیگ بوده، او سابقه کارگردانی آثاری مانند Jackpot، Last Christmas و Spy را در کارنامه خود دارد. علاوه‌بر بلیک لایولی و آنا کندریک، هنری گلدینگ، اندرو رنلز، میکله مورونه و الیزابت پرکینز نیز در Another Simple Favor حضور خواهند داشت.

Another Simple Favor در تاریخ ۱ مه ۲۰۲۵ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) از طریق سرویس Prime Video منتشر خواهد شد.

منبع: ComingSoon