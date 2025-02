دولت آمریکا بیش از ۳۰۰ هزار دلار به Sweet Baby Inc کمک مالی کرده بود

بر اساس USAspending، سایت رسمی ثبت مخارج دولت ایالات متحده، گروه Sweet Baby Inc بیش از ۳۰۰ هزار دلار در قالب وام دریافت کرده است.

نخستین پرداخت در سال ۲۰۲۰ به رقم ۱۷۱ هزار دلار و دومین پرداخت نیز در پایان سال ۲۰۲۱ و به رقم ۱۳۴ هزار دلار به این گروه داده شد. علت پرداخت این دو وام «کمک به کسب و کارهای کوچک در دوران پانادمی کووید ۱۹» ثبت شده است.

گروه Sweet Baby Inc در سال ۲۰۱۸ و توسط توسعه‌دهندگان سابق یوبیسافت (Ubisoft) تاسیس شد. آن‌ها طی سال‌ها نقش مشاور روایی بازی‌هایی مانند God of War Ragnarok، Marvel’s Spider-Man 2 و Suicide Squad: Kill the Justice League را برعهده داشته‌اند. همچنین عناوین عرضه نشده Marvel’s Wolverine و South of Midnight، جزو پروژه‌های گروه هستند. وجود این تیم و نقش‌شان در توسعه بازی‌ها در سال گذشته میلادی فاش شد و موج عظیمی از جنجال‌ها و بحث‌های مختلف را در جوامع گیمینگ به وجود آورد.