یکی از خالقان Back to future از توسعه بازی جدید این مجموعه خبر داد محمد ۱۴:۲۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

باب گیل، خالق فیلم Back to future، اعلام کرده که یک بازی ویدیویی جدید از این فرنچایز در حال ساخت است. این خبر در یک مصاحبه جدید با سایت cleveland.com منتشر شد که فرصتی برای گفت‌وگو با باب گیل، یکی از خالقین Back to The Future، فراهم شده بود. در این مصاحبه، از گیل پرسیده شد که «چه چیزی برای دنیای Back to the Future در پیش است؟» که او پاسخ داد: «ما فرصتی برای ساخت یک بازی ویدیویی جدید بر اساس Back to The Future داریم». گِیل ادامه داد: نمی‌خواهم بیشتر از این حرفی بزنم چون اجازه ندارم، اما این چیزی است که مدت‌هاست آرزو دارم آن را انجام دهم. امیدوارم که به وقوع بپیوندد. البته، سال ۲۰۲۵ چهل‌سالگی فیلم اصلی است. ما برنامه‌هایی برای برگزاری چند رویداد داریم و علاوه بر این، یک مستند درباره فرآیند ساخت اثر موزیکال در حال ویرایش نهایی است. برای کسانی که آگاه نیستند، پیش از این بازی‌ای به نام “Back to the Future: The Game” وجود داشت که در دسامبر ۲۰۱۰ توسط Telltale Games منتشر شد. این بازی در پنج اپیزود، در دسترس قرار گرفت و داستانی جذاب را برای طرفداران این فرانچایز به ارمغان آورد. این بازی بازخوردهای نسبتاً مثبتی دریافت کرد و در زمان عرضه، به رتبه سوم در جدول فروش PlayStation 3 رسید. با این حال، Telltale Games هیچ‌گونه آمار فروش رسمی منتشر نکرد.

اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Back to the Future: The Game, Deep Silver, Telltale games

منبع متن: gamefa